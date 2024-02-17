Çanakkale'de 11 orkinos ele geçirildi

Ekipler araç sahibine 26 bin 242 lira idari para cezası uygularken, balıklara da el konuldu.

Operasyon kapsamında araçta yapılan aramada, avlanması yasak olan 11 adet orkinos balığı ele geçirildi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net