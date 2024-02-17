Çanakkale'de 11 orkinos ele geçirildi
Çanakkale'de Sahil Güvenlik ekiplerince düzenlenen operasyonda, avlanması yasak olan 11 orkinos balığı ele geçirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Şubat 2024 21:31, Son Güncelleme : 17 Şubat 2024 21:32
Sahil Güvenlik ekipleri, Ayvacık ilçesinin Babakale köyündeki limanda bulunan bir soğuk hava deposuna ait kamyonete operasyon düzenledi.
Operasyon kapsamında araçta yapılan aramada, avlanması yasak olan 11 adet orkinos balığı ele geçirildi.
Ekipler araç sahibine 26 bin 242 lira idari para cezası uygularken, balıklara da el konuldu.