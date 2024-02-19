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Senet dolandırıcılığı da yargı reformu kapsamına alınmalı!

Kendini PTT görevlisi olarak tanıtan bir kişinin, tebligat getirdiğini söyleyerek imza atılacak kısma boş senetler yerleştirerek yaptığı dolandırıcılık, sorunun yargı reformu kapsamında ele alınması gerektiğini gösteriyor.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 19 Şubat 2024 09:34, Son Güncelleme : 19 Şubat 2024 09:55
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Geçen hafta sosyal medya bir görüntü uzun süre konuşulmuştu. Kendini PTT görevlisi olarak tanıtan ve tebligat getirdiğini söyleyerek imza atılacak kısma boş senetler yerleştiren dolandırıcı yakalanmış ancak şahıs adli kontrolle serbest kalmıştı.

Senet üzerinde sahtecilik suretiyle dolandırıcılık olaylarının önüne geçilmesi için tedbir alınması gerekiyor.

Adalet Bakanlığının, adli yargıda oluşturduğu yüzde 30'luk yükten dolayı hakaret suçları için bir düzenleme yapacağı medyaya yansımıştı.

Sosyal medyada yansıyan sahtecilik olaylarının önüne geçilebilmesi için basit düzenlemeler yapılabilir.
1- Senetlerdeki sahtecilikten dolayı her yıl binlerce imzaya itiraz, menfi tespit, sahtecilik davası açılıyor.
2- Hukuk ve ceza mahkemeleri ayrı ayrı bu dosyalarla ilgilenmek durumunda kalıyor.

Yargının iş yükü azaltılması için bazı çözüm önerileri şu şekildedir:

- Senetlerin noterde düzenlenebilir. (Hem imza hem de evrakın tasdiki yapılıyor hem kamera kaydı var.)
- Senetler avukat huzurunda düzenlenebilir.
- Çekler de olduğu gibi senetleri de bankalar verebilir.
- Belli bir miktar üzerindeki kambiyo senetleri elektronik ortamda düzenlenebilir.

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