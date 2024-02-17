Almanya 3 sınırında uyguladığı kontrolleri uzattı

Almanya İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İçişleri Bakanı Nancy Faeser'in, Polonya, Çekya ve İsviçre ile kara sınırlarında uygulanan sınır kontrollerinin uzatılacağı konusunda Avrupa Birliği (AB) Komisyonunu bilgilendirdiği belirtildi.

İnsan kaçakçılığı suçlarıyla mücadele etme ve düzensiz göçü sınırlandırma hedefiyle sınır kontrollerinin 15 Haziran'a kadar uzatıldığı aktarılan açıklamada, Almanya- Avusturya sınırında da kontrollerin yapıldığına, bu kontrollerin 11 Mayıs'a kadar devam edeceğine işaret edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Faeser, söz konusu kontrollerin uzatılmasıyla Federal Polis Teşkilatı'nın mevcut duruma göre sınırlarda sabit ve mobil tüm önlemleri alabileceğini, bunun insan kaçakçılığını engellemek ve düzensiz göçü sınırlandırmak için önemli olduğunu belirtti.

Ekim ortasından bu yana yaklaşık 560 insan kaçakçısının gözaltına alındığı bilgisini paylaşan Faeser, bunun da önlemlerin etkili olduğunu gösterdiğini vurguladı.

Bakanlığın verilerine göre Polonya, Çekya ve İsviçre sınırlarında kontrollerin başladığı 16 Ekim'den bu yana yaklaşık 23 bin düzensiz göçmen tespit edildi ve 13 bin kişinin ülkeye girmesine izin verilmedi.