İstanbul'da iki yeni metro hattı hizmete giriyor
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kartal'da aşevi ve afet lojistik merkezinin açılışına katıldı. Açılışta projelerini de anlatan İmamoğlu, mart ayında 2 yeni metro hattının hizmete gireceğini söyledi.
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 18 Şubat 2024 07:20, Son Güncelleme : 18 Şubat 2024 07:12
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kartal Belediyesince inşa edilen Neriman-Sami Türkdoğan Aşevi-Gıda Bankası ve Afet Lojistik Merkezi'nin açılışına katıldı.
Burada konuşan İmamoğlu, aşevinin yapımını karşılayanlara teşekkür etti.
Mart ayında 2 yeni metro hattının hizmete gireceğini de söyleyen İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Martta iki metro daha açacağız. Biri Anadolu, diğeri Avrupa Yakası'nda. Avrupa Yakası'ndaki Ataköy-İkitelli hattı; Anadolu Yakası'ndaki Çekmeköy-Sancaktepe-Samandıra hattı. Toplamda 65 kilometre metroyu bu 5 yılda bitirmiş olacağız."