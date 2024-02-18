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Akdeniz'de DEM Esenyurt'ta CHP

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, CHP'yle Mersin'in merkez ilçesi Akdeniz ve İstanbul Esenyurt'ta uzlaştıklarını açıkladı. CHP Akdeniz'de DEM adayı Hoşyar Sarıyıldız'ı, DEM ise Esenyurt'ta CHP adayını destekleyecek. CHP Esenyurt için Ali Gökmen'i ilan etmişti ancak Gökmen'in çekildiği ve yerine DEM'in sıcak baktığı bir ismin aday olacağı belirtiliyor.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 18 Şubat 2024 07:26, Son Güncelleme : 18 Şubat 2024 07:15
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Akdeniz'de DEM Esenyurt'ta CHP

CHP ile iş birliği görüşmelerine devam eden DEM Parti, 8 büyükşehir, 5 il ve 367 ilçede adaylarını açıkladı. DEM Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediyesi eşbaşkan adayları Gültan Kışanak ve Öztürk Türkdoğan oldu. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, CHP'yle Mersin'in merkez ilçesi Akdeniz ve İstanbul Esenyurt'ta uzlaştıklarını açıkladı.

2 İLÇE VE ŞANLIURFA'DA DESTEK İSTEDİ

Kent uzlaşısı sağlanan yerlerden Esenyurt, CHP'nin DEM Parti için rezerve tuttuğu iddia edilen yerlerdendi. Ancak CHP hafta başında Ali Gökmen'i Esenyurt adayı olarak açıklamıştı. Ancak Gökmen'in çekildiği ve yerine DEM'in sıcak baktığı bir ismin aday olacağı belirtiliyor. Mersin'in Akdeniz ilçesi de DEM'in CHP'den istediği ilçeler arasında yer alıyordu. CHP'nin Akdeniz'de DEM adayı Hoşyar Sarıyıldız'ı, DEM ise Esenyurt'ta CHP adayını destekleyecek. Bir diğer uzlaşı sağlanan yer olan Şanlıurfa'da DEM'in hala adayını açıklamayan CHP'den destek beklediği belirtildi. İzmir içinse CHP ile görüşmelerin devam ettiği ve henüz sonuçlanmadığı bildirildi.

YAVAŞ'A DOLAYLI DESTEK

Ankara eş başkan adayları, Gültan Kışanak ve Öztürk Türkdoğan olarak açıklandı. 2016'dan bu yana cezaevinde olan Kışanak'ın Kürt seçmenin görece az olduğu Ankara'da şansının olmamasından dolayı DEM Parti'nin bu adımı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a dolaylı destek olarak değerlendirildi.

ilçeler için görüşmeler sürüyor

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Adana ve İstanbul'un bazı ilçelerinde de ittifak görüşmelerinin sürdüğünü açıkladı. Doğan, batıdaki illerdeki görüşmelerin sadece CHP ile yapılmadığını da belirtti. DEM Parti, adaylarından bazıları şöyle:

* Ankara: Gültan Kışanak-Öztürk Türkdoğan

* Bursa: İhsan Seylan-Bilmez Erboğa

* Şanlıurfa: Cemalettin Ekmen-Gülser Yıldırım

* Gaziantep: Selman Tutumlu

* Malatya: Abdulvahap Ekim-Sevin Şimşek Bayram

* Konya: Gülbahar Gündüz-Bülent Kılıç

* Kocaeli: Hasan Özgüneş-Selda İlgöz Koçyiğit

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