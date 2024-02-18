Murat Kurum: İstanbul'un her yerine kesintisiz ulaşım sağlayacağız

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, seçim çalışmaları kapsamında Büyükşehir Belediyesi meclis üyeleri ile buluştu. Kurum projelerini anlattı, İstanbul'u depreme hazırlamanın öncelikli olacağını vurguladı.

"Deprem tehdidini evlatlarımız için ailelerimiz için bir endişe konusu olmaktan çıkaracağız." diyen Kurum, "Büyükşehir Belediyesi olarak, kendi dönüşüm yapmak isteyen vatandaşa yapım ve finans desteği vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Murat Kurum'un gündeminde İstanbulluların yıllardır en önemli şikayetleri arasında olan trafik sorunu da vardı.

328 kilometre metro hattını 5 yılda 650 kilometre yapacaklarını ifade eden Kurum, "10 yıl sonra, 1004 kilometreye hep birlikte çıkaracağız. Ortalama yolculuk süresini 64 dakikadan 39 dakikaya düşüreceğiz. Yeni metrobüs ve otobüs hatlarıyla İstanbul'un her yerine kesintisiz ulaşım sağlayacağız." dedi.

Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği'nin düzenlediği toplantıya katılan Kurum'un gündemindeki diğer bir konu da kira fiyatlarına yaklaşan aidatlardı.

Kurum, fahiş aidatlara ilişkin şunları söyledi:

"Bazı sitelerimizde fahiş oranda, nerdeyse bir kira kadar aidat alınmakta. Bu sıkıntıyı ortadan kaldırmak için gerekli çalışmaları yapacağız. Aidatları vatandaşlarımızın ödeyebileceği makul fiyatlara çekmek için sizlerle birlikte çalışacağız. Yüksek aidat artışlarına izin vermeyeceğiz"