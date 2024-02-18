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Bir organize suç örgütü daha 'Kafes'lendi: 12 gözaltı

Kırmızı Bültenle aranan Beratcan Gökdemir'in elebaşılığını yaptığı organize suç örgütünün, İstanbul'da Jandarma bölgesindeki üyelerine yönelik yapılan "Kafes-42" operasyonunda 12 örgüt üyesi şüpheli yakalandı.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 18 Şubat 2024 08:43, Son Güncelleme : 18 Şubat 2024 08:57
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Bir organize suç örgütü daha 'Kafes'lendi: 12 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden operasyona ilişkin açıklama yaptı.

Operasyonun Jandarma Genel Komutanlığı koordinasyonunda, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan fiziki ve teknik takip sonucu gerçekleştirildiğini belirtti.

Suç örgütü üyelerinin, Kırmızı Bülten'le araran ve yurtdışında olduğu belirlenen elabaşlarının talimatlarını telefon yoluyla aldıkları, sözde tahsilat adı altında mağdurlara cebir ve şiddet uyguladıkları silahla adam yaralama, ev ve işyeri kurşunlama gibi suça karıştıkları tespit edildi.

Operasyonlar sonucu 2 piyade tüfeği ve 1 tabanca ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, hangi büyüklükte olursa olsun halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine nefes aldırmayacağız" dedi.

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