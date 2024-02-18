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İsveç'te haçlı provokatör kadın, polis eşliğinde Kur'an-ı Kerim yaktı

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarına bir yenisi daha eklendi. Başkent Stockholm'de Jade Sandberg isimli kadın, çevresinde bir grup polis varken Kur'an-ı Kerim yaktı. Kadın gösteriye çevirdiği skandal olayda, İslam dininin Avrupa'da yasaklanması çağrısında bulundu.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 18 Şubat 2024 09:12, Son Güncelleme : 18 Şubat 2024 09:14
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İsveç'te haçlı provokatör kadın, polis eşliğinde Kur'an-ı Kerim yaktı

Avrupa'da 'polis koruması eşliğinde' Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarına bir yenisi daha eklendi. Kur'an yakma eylemlerine sahne olan İsveç'in başkenti Stockholm'de Jade Sandberg isimli bir kadın, polis eşliğinde Kur'an-ı Kerim yaktı.

Sandberg küçük bir gösteriye çevirdiği eyleminde megafonla İslam dininin Avrupa'da yasaklanması çağrısında bulundu.

İSVEÇ VE DANİMARKA'DAKİ EYLEMLER

Salwan Momika, başkent Stockholm'de Kurban Bayramı'nın birinci gününe denk gelen 28 Haziran'da, Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ateşe vermişti.

Momika, 20 Temmuz'da da Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde, 31 ve 14 Temmuz'da İsveç Parlamentosu önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ve Irak bayrağını ayaklar altına almıştı. Momika, 24 Ağustos'ta da Stockholm Camisi önünde tekrar Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Momika'nın 3 Eylül'de Malmö kentinde, polis korumasında Kur'an-ı Kerim yakması ve onu engellemeye çalışan 15 kişinin gözaltına alınması nedeniyle protestolar düzenlenmişti.

Momika son olarak 21 Ekim'de Stockholm'ün merkezinde İsrail'e destek mitingi yaparak Kur'an-ı Kerim ve Filistin bayrağı yakmıştı.

Yaşanan skandal olayların ardından İsveç Göç Mahkemesi, Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonları gerçekleştiren Iraklı Salwan Momika'nın oturum vizesi bittikten sonra sınır dışı edilmesi kararını onamıştı.

DANİMARKA'DA KUTSAL KİTAP YAKMAK YASAKLANDI

Danimarka Parlamentosu 7 Aralık 2023'te kutsal kitapların yakılmasını ve bu kitaplara saldırıları yasa dışı kılan yasa tasarısı kabul etmişti.

Yasayı ihlal edenlere para cezası ya da iki yıla kadar hapis verilebileceği açıklanmıştı.

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