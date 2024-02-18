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Şırnak'ta gösteri, yürüyüş ve etkinlikler 3 günlük yasaklandı

Şırnak Valiliği, şehirde gösteri, yürüyüş ve açık hava toplantılarının 3 gün yasaklandığını açıkladı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 18 Şubat 2024 10:43, Son Güncelleme : 18 Şubat 2024 11:33
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Şırnak'ta gösteri, yürüyüş ve etkinlikler 3 günlük yasaklandı

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği programlar, resmi bayramlar ve spor müsabakaları haricinde gösteri, yürüyüş ve açık hava toplantılarının 19 Şubat günü saat 00.01'den itibaren 3 gün yasaklandığı belirtildi. Açıklamada, "Valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği programlar, resmi bayramlar, resmi anma günleri, spor faaliyetleri, resmi tören ve kutlamalar ile bu kurumların gelenek ve göreneklerine göre yapacakları programlar, sendika ve siyasi partilerin tüzüklerine göre yapacakları kongreler, 298 Sayılı Kanun'a göre yapılacak etkinlikler hariç olmak üzere yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda yapılması muhtemel her türlü açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, toplu olarak karşılama ve uğurlama merasimleri, kurum ve kuruluşların kendi binası dışında yapacakları basın açıklaması, oturma eylemi, miting, çadır kurma, imza kampanyası, stant açma, kitlesel cenaze merasimi ve mezarlık ziyareti, anma töreni, şenlik, konser, eğlence, oyun temsili, gösteri vb. türdeki tüm eylem ve etkinlikler, ses yayın araçlarıyla yapılabilecek her türlü sesli ve görsel faaliyetler, dilek feneri-balon uçurtmak, dron-paramotor vb. her türlü hava faaliyetleri ile ticari kimliği bulunan özel hukuk tüzel kişilerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere el ilanı, sticker, broşür vb. dağıtılması, afiş ve pankart asılması vb. etkinliklerin Şırnak il merkezi ve ilçeler dahil olmak üzere tüm il sınırları içerisinde (coğrafi alan-il merkezi, ilçeler, polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinin tamamı) 19.02.2024 günü saat 00.01'den 21.02.2024 günü saat 23.59'a kadar 3 gün süreyle yasaklanmıştır" denildi.

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