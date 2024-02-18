Annesinin okuması için sırtında taşıdığı kızı öğretmen oldu

Hastalığı nedeniyle ayakta durmakta ve yürümekte güçlük çeken Uzunoğlu, ilkokul yıllarında karşılaştığı olumsuzlukları başkalarının yaşamaması için öğretmen olmaya karar verdi.

İlkokulda kendisini sırtında okula götüren annesi Yaşar Cüccam'a verdiği sözü tutmak için çok çalışarak kazandığı Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bölümünden 2019'da mezun olan Uzunoğlu, geçen yıl atandığı Karaman Mesleki Eğitim Merkezinde edebiyat öğretmeni olarak göreve başladı.

Eşi ve annesinin desteğini hep yanında gören Uzunoğlu, öğrencilerine ve çevresindekilere azmettikten sonra nelerin başarılabileceğini göstermek istiyor.

- "Hem psikolojik hem fiziksel bir savaş vermem gerekti ama bu beni yıldırmadı"

Yaşadığı fiziksel zorluklara rağmen mesleğini severek yapan ve koltuk değnekleriyle hareket eden Uzunoğlu, AA muhabirine, iyi bir eğitim almak için annesiyle zorlu bir mücadele içine girdiklerini söyledi.

Uzunoğlu, minnettar olduğu annesinin bir gün öğretmen olacağına hep inandığını dile getirdi.

Yaşı ilerledikçe zorlukların da peşini hiç bırakmadığına ama pes etmeden, azimle yoluna devam ettiğine dikkati çeken Uzunoğlu, şöyle konuştu:

"İlkokulu bitirdikten sonra başaramayacağım empoze edilmeye çalışıldı. Hem psikolojik hem fiziksel bir savaş vermem gerekti ama bu beni yıldırmadı. Hatta daha da güçlendirdi. Tek çıkış kapım okumaktı. Okula gelmezsem sosyalleşebildiğim bir yer yoktu. Dışarda oyun oynayamıyorsunuz ama okulda arkadaşlarınız var. Okul benim özgürleşme alanımdı ve halen de öyle. Annem olmasa ben bunları başaramazdım. Okula beni getirdiğinde öğretmenler odasında beklerdi. Göze batmamak için öğretmenler odasını temizler, çay kahve yapardı. Bir gün öğretmen olup anneme öğretmenler odasında çay içirmek istiyordum. Geçen yıl atanınca, ilk yaptığım şey anneme öğretmen odasında çay içirmekti."

- Annesinin hayalini de gerçeğe dönüştürdü

Hayattaki en büyük şansının annesi olduğunu düşündüğünü belirten Uzunoğlu, şöyle devam etti:

"Annem evlenmek için üniversiteyi yarıda bırakmış. Dedim ki, bütün hayallerini bende gerçekleştireceksin. 2019'da üniversiteden mezun oldum, törende kepi birlikte attık. Çabam birilerine örnek olursa mutlu olurum. Benim konuşabilmem, oturabilmem bile mümkün görünmüyormuş ama başardım. Engelliler asla vazgeçmesin, olumsuzluklara karşı kulak tıkasınlar. İstendikten sonra her şey yapılır."

- "Zorluk çektik ama başardık. Çünkü birbirimize söz vermiştik"

İki çocuk annesi Yaşar Cüccam ise yeri geldiğinde sırtında okula götürdüğü kızı Ayşe'nin, 5 yaşında konuşmaya başladığını, 8 yaşında destekle ayakta durabildiğini söyledi.

Tüm hayatını kızının eğitimine adadığını vurgulayan Cüccam, şunları anlattı:

"Kızını eve götür, adresleri öğrensin yeter, dediler ama biz yılmadık. 'Üniversiteyi yarım bıraktım ama kızıma bıraktırmayacağım' dedim. Maddi açıdan çok sıkıntılar yaşadık. Üniversitenin kafeteryasında çalıştım. Zorluk çektik ama başardık. Çünkü birbirimize söz vermiştik. Kızım bana verdiği sözleri tuttu. O kep ve cübbeyi bana giydirdi. Şimdi öğretmenler odasına girdiğimde, herkes bana, 'Hocamın annesi' diyor. Çok mutlu oluyorum. Allah devletimize zeval vermesin. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Karaman Valiliği bize çok yardım etti."