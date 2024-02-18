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Marmara Denizi'nde batan gemiyle ilgili Başsavcılıktan açıklama

Marmara Denizi'nde, İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan ve dün bir kişinin cansız bedenine ulaşılan "Batuhan A" adlı kargo gemisindeki arama çalışmalarına ilişkin Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı yazılı açıklama yaptı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Şubat 2024 13:04, Son Güncelleme : 18 Şubat 2024 14:14
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Bursa'nın Karacabey ilçesi Kurşunlu Mahallesi'nde kıyıdan 4 mil açıkta 51 metre derinlikte denizin tabanına oturduğu görüntüleme cihazlarıyla belirlenen gemideki 5 kişi için arama kurtarma çalışmaları, 4. gününde 852 personelle sürüyor.

TCG Akın gemisinde görevli dalgıçlar tarafından 51 metre derinlikte yeri tespit edilen kargo gemisinin enkazının bulunduğu bölgeye beşinci kez dalış gerçekleştirildi.

Havadan ve karadan devam eden arama kurtarma çalışmalarına ilişkin Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, gemide bulunan 6 mürettebattan biri olan Zeynep Kılınç'ın cenazesinin, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildiği aktarıldı.

Kayıp 5 mürettebat için arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtilen açıklamada, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Soruşturmanın, Bursa Cumhuriyet Başsavcıvekili koordinesinde Karacabey Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 1 Cumhuriyet Başsavcıvekili, İlçe Cumhuriyet Başsavcısı ve 2 Cumhuriyet Savcısı tarafından titizlikle yürütüldüğü, olayın aydınlatılması ve varsa sorumluların tespit edilebilmesi için deniz kaza kırımında yetkin bilirkişi görevlendirildiği, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Balıkesir'in Marmara Adası'ndan 14 Şubat saat 20.30'da Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Roda Limanı'na gitmek üzere 6 kişilik mürettebat ve 1250 ton mermer tozu yüküyle hareket eden 69 metre uzunluktaki "Batuhan A" adlı kargo gemisi, kötü hava ve deniz şartları nedeniyle 15 Şubat'ta saat 06.20'de Karacabey ilçesi açıklarında kıyıdan 4 mil açıkta batmıştı. Görüntüleme cihazlarıyla yapılan çalışmalarda geminin enkazının 51 metre derinlikte denizin tabanına oturduğu belirlenmişti.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı dalgıçların 17 Şubat'ta gerçekleştirdiği dalışta, gemide aşçı olarak çalışan 33 yaşındaki Zeynep Kılınç'ın cansız bedenine ulaşılmıştı.

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