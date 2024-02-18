Bakan Yerlikaya'dan Erzincan'daki toprak kaymasına ilişkin açıklama
Bakan Yerlikaya'dan Erzincan'daki toprak kaymasına ilişkin açıklama
Boykot sonrası restoranlarda gazlı içecek satışları yüzde 20 düştü
Boykot sonrası restoranlarda gazlı içecek satışları yüzde 20 düştü
Bakan Göktaş yanıtladı: Deprem bölgesinde 1874 çocuk ailesine teslim edildi
Bakan Göktaş yanıtladı: Deprem bölgesinde 1874 çocuk ailesine teslim edildi
Zorunlu trafik sigortasında platform uygulaması yarın başlıyor
Zorunlu trafik sigortasında platform uygulaması yarın başlıyor
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
Erzincan'da maden ocağındaki toprak kaymasında yeni gelişme
Erzincan'da maden ocağındaki toprak kaymasında yeni gelişme
İliç'te toprak kayması öncesi çekilen 'çatlak fotoğrafları' bilirkişi raporunda
İliç'te toprak kayması öncesi çekilen 'çatlak fotoğrafları' bilirkişi raporunda
Mahrem imamla irtibatlı hakim görevde
Mahrem imamla irtibatlı hakim görevde
Bir organize suç örgütü daha 'Kafes'lendi: 12 gözaltı
Bir organize suç örgütü daha 'Kafes'lendi: 12 gözaltı
Naci Görür'den 'Gaziantep' uyarısı
Naci Görür'den 'Gaziantep' uyarısı
Göç İdaresi Başkanlığı: Kötü muamele iddiaları doğru değil
Göç İdaresi Başkanlığı: Kötü muamele iddiaları doğru değil
TBMM'de yeni haftanın gündemi: 8. Yargı Paketi
TBMM'de yeni haftanın gündemi: 8. Yargı Paketi
Cevdet Yılmaz: IMF'nin tahminlerine göre 17. büyük ekonomi olduk
Cevdet Yılmaz: IMF'nin tahminlerine göre 17. büyük ekonomi olduk
'Hayat pahalılığı ve enflasyonun üstesinden geleceğiz'
'Hayat pahalılığı ve enflasyonun üstesinden geleceğiz'
Pençe-Kilit bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu
Pençe-Kilit bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu
Murat Kurum: Yüksek aidat artışlarına izin vermeyeceğiz
Murat Kurum: Yüksek aidat artışlarına izin vermeyeceğiz
EBA platformu öğretmenlerin içerikleriyle zenginleştirilecek
EBA platformu öğretmenlerin içerikleriyle zenginleştirilecek
Bakan Yerlikaya: Dünyanın en büyük konut seferberliğini gerçekleştiriyoruz
Bakan Yerlikaya: Dünyanın en büyük konut seferberliğini gerçekleştiriyoruz
Vali duyurdu: LGS'de tam puan alan öğrencilere burs verilecek!
Vali duyurdu: LGS'de tam puan alan öğrencilere burs verilecek!
Bakan Tunç'tan temyiz açıklaması
Bakan Tunç'tan temyiz açıklaması
Kamu kurumlarına 2 bin 392 engelli vatandaşın ataması yapılacak
Kamu kurumlarına 2 bin 392 engelli vatandaşın ataması yapılacak
HSK'dan 387 isim hakkında yeni inceleme...! Bakan Tunç'tan açıklama
HSK'dan 387 isim hakkında yeni inceleme...! Bakan Tunç'tan açıklama
Bursa Valisi, kayıp denizcilerden ikisinin cesedine ulaşıldığı iddiasını yalanladı
Bursa Valisi, kayıp denizcilerden ikisinin cesedine ulaşıldığı iddiasını yalanladı
Üç kamu bankasından kredi kartı komisyonlarında indirim kararı
Üç kamu bankasından kredi kartı komisyonlarında indirim kararı
Yılın ikinci faiz kararı perşembe günü açıklanacak
Yılın ikinci faiz kararı perşembe günü açıklanacak
TBMM Adalet Komisyonu, 8. Yargı Paketini 20 Şubat'ta görüşecek
TBMM Adalet Komisyonu, 8. Yargı Paketini 20 Şubat'ta görüşecek
Gelir uzman yardımcılığı sınavının tarihi değişti
Gelir uzman yardımcılığı sınavının tarihi değişti
Maden faciası raporu: Ölüm resmen göz göre göre gelmiş
Maden faciası raporu: Ölüm resmen göz göre göre gelmiş
TSE 34 sözleşmeli personel alacak
TSE 34 sözleşmeli personel alacak
Adli para cezası artıyor! Hapiste 1 günün bedeli 100 TL
Adli para cezası artıyor! Hapiste 1 günün bedeli 100 TL
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Boykot sonrası restoranlarda gazlı içecek satışları yüzde 20 düştü

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından boykot edilen markaların gazlı içeceklerinin yüzde 20 düştüğünü söyledi.

Haber Giriş : 18 Şubat 2024 14:10, Son Güncelleme : 18 Şubat 2024 14:15
Yazdır
Boykot sonrası restoranlarda gazlı içecek satışları yüzde 20 düştü

İsrail'in Gazze'yi işgali sonrası dünyanın farklı ülkelerinde İsrail'e destek veren firmalara karşı boykot çağrıları artarken Türkiye'de de boykot, tüketicilerin satın alma tercihlerini etkilemeye devam ediyor.

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl, yeme-içme sektöründe protesto ve boykot kampanyalarıyla karşı karşıya kalan gazlı içecek markalarının çok fazla tüketildiğini ancak bu durumda 7 Ekim'den bu yana ciddi bir değişiklik yaşandığını söyledi.

'Restoranların yarısı satmıyor'

Birçok restoran ve lokanta sahibinin Gazze Şeridi'ndeki şiddetli saldırıların ardından kendi isteğiyle söz konusu gazlı içecekleri satmama kararı aldığını aktaran Bingöl, "Şu anda benim gözlemim, restoran ve lokantaların yarısı boykot ürünlerinden olan gazlı içecekleri satmıyor. Bu durum işletmelerin cirosunu olumsuz etkilemedi. Gelen müşteri gazlı içecek satılmadığını öğrendiğinde, demirhindi şerbeti ve ayran gibi alternatif ürünlere yöneliyor." ifadelerini kullandı.

'Satışları yüzde 20 düştü'

Bingöl, müşterilerin çoğunluğunun işletmenin gazlı içecek satmama kararına saygı gösterdiğini ifade ederek, şöyle konuştu: "7 Ekim'den öncesine göre aylık bazda yeme-içme sektöründe gazlı içeceklerin satışı yüzde 20 civarı düştü. Bu oranı marketler, lokantalar ve otelleri dahil ederek söylüyorum. Restoran ve lokantalarda gazlı içecek satışları yüzde 50'den fazla azaldı. Ben boykot bilincinin canlı tutulması gerektiğini düşünüyorum. Boykotun sürekli ve geçerli olabilmesinin tek yolu var, muadilini ve daha iyisini yapacaksın. Benim restoranımda müşterilerimin yüzde 70-80'i demirhindi şerbeti içiyor. 'Gazlı içecek yok ama muadili var' diyorum. Boykot meselesinde özellikle gazlı içeceklere alternatif olacak, çok da lezzetli olan geleneksel içeceklerimiz var. Şerbet, ayran ve Türk kahvesi gibi lezzetlerimizi daha fazla tanıtmalı daha fazla tercih edilir yapmalıyız."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber