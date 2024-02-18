Şehit Özdemir'in depremzede ailesine evi bu hafta teslim edilecek

Özhaseki, sosyal medya hesabında, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen askerlerden Müslüm Özdemir'in Kahramanmaraş'ta yaşayan depremzede ailesi için yapılan evin tamamlandığını gösteren bir video paylaştı.

Özhaseki paylaşımında, "Sözümüzü tutmanın huzuru içindeyiz. Kahramanmaraşlı şehidimiz, Müslüm evladımızın ailesinin evi hazır, inşaatını bitirdik. Evimizi bu hafta eşyaları hazır bir şekilde teslim edeceğiz inşallah. Hayırla, sağlıkla otursunlar. Müslüm evladımızın da mekanı cennet olsun. Rabb'im cennetinde Peygamber Efendimize komşu eylesin. Şehitlerimizin emanetlerine gözümüz gibi bakmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.