Mardin'de iki aile arasında çıkan kavgada 17 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan taşlı sopalı ve silahlı kavgada, A.Ç, B.Ç, A.Ç, Z.Ç, H.Ç, M.O, Y.U, T.U, İ.U, Y.U, C.U, Y.U, A.U, E.U, N.U, F.U. ile H.U. yaralandı.

Kırsal Ekinlik Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle iki aile arasında tartışma çıktı.

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