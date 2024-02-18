Fotoğraf çektirmek isterken denize düştüler

Bu sırada gruptan isimleri henüz öğrenilemeyen 2 kadın, dengelerini kaybederek denize düştü.

İlçede düzenlenen Badem Çiçeği Festivali için Aydın'dan gelen bir grup kadın, Cumhuriyet Meydanı'ndaki kordonda hatıra fotoğrafı çektirmek istedi.

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