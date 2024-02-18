Otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Yaralanan minibüs şoförü Murat Fedakartürk ile yanındaki Duru Fedakartürk ise ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Ordu Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Sağlık görevlileri yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü Hayati Yılmaz ile yanındaki kardeşi Ali Yılmaz'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kazayı gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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