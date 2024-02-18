Milli güreşçi Taha Akgül, kariyerinin 11'inci Avrupa şampiyonluğuna ulaştı
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden Taha Akgül, serbest stil 125 kiloda altın madalya kazandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Şubat 2024 21:00, Son Güncelleme : 18 Şubat 2024 21:58
Taha, Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen organizasyondaki serbest stil 125 kilo finalinde Gürcü Geno Petriashvili ile karşılaştı.
Minderden 5-4 galip ayrılan Taha, peş peşe 4'üncü, toplamda 11'inci Avrupa şampiyonluğunu elde etti.