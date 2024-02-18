Lider Galatasaray ilk yarıda fişi çekti
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, MKE Ankaragücü'nü ilk yarıda attığı gollerle 3-0 yendi. Sarı kırmızılılar liderliğini sürdürdü.
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 18 Şubat 2024 21:25, Son Güncelleme : 18 Şubat 2024 21:04
Trendyol Süper Lig'de 26. haftasında lider Galatasaray, MKE Ankaragücü'ne konuk oldu.
Sarı kırmızılılar, 12'de Kerem Demirbay, 14'te Davinson Sanchez ve 39'da Mauro Icardi'nin golleriyle 3-0 kazandı.
Galatasaray puanını 69 yaptı. MKE Ankaragücü ise 29 puanda kaldı.