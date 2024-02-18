Evinde otururken başına kurşun isabet etti

Bu sırada apartmanın ikinci katındaki evinde bulunan üniversite öğrencisi B.D, başına isabet eden kurşunla yaralandı.

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