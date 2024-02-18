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Valilik İstanbul Havalimanı iddialarına cevap verdi

İstanbul Valiliği, sosyal medyadaki "Türkçe bilmediği için havalimanında hizmet alamadı ve 2 buçuk saat rehin kaldı" iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Valilik çekilen videonun art niyetli olduğu, devletin aleyhine propaganda yapmaktan öte amaç taşımadığını belirtti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 18 Şubat 2024 21:54, Son Güncelleme : 18 Şubat 2024 22:24
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İstanbul Havalimanında bir vatandaşın Türkçe bilmeyen annesini 2,5 saat boyunca havalimanından çıkaramadığına yönelik iddiaları sosyal medyada gündem olmuştu. İstanbul Valiliği söz konusu iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Valilik, "Türkçe bilmediği için havalimanında hizmet alamadı ve 2 buçuk saat rehin kaldı" iddialarının devletin aleyhine propaganda yapmaktan öte amaç taşımadığını vurguladı.

Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre 17.01.2024 TK2751 Van'dan İstanbul Havalimanı'na gelen 1944 doğumlu S.Ç.' nin uçaktan iniş süreci şu şekilde gerçekleşti:

  • 14.26 Uçak piste iner,
  • 14.36 Körük kapısındaki uçaktan çıkar,
  • 14.44 Tekerli sandalye ile alınır,
  • 14.51 Bagaj alım salonuna bırakılır,
  • 15.05 6A bagaj bandı yanına geçer,
  • 15.39 bagajını alır,
  • 15.41 Bagaj alım salonundan çıkar,
  • 15.42 Bagaj alım salonu önünde video çekilir.

ART NİYETLİ PROPAGANDA

Valilik tarafından şu açıklama yapıldı:

"S.Ç. isimli vatandaşımız, Van'dan İstanbul Havalimanı'na gelmiştir. Vatandaşımızın ya da yakınlarının, uçağa binmeden önce talepte bulunması gereken Wheel Chair (Refakatlı Tekerlekli Sandalye) hizmeti için başvurmadığı, Van'dan hareket ederken anlaşılmış ve İstanbul Havalimanı'nda gerekli talep, uçak ekibi tarafından yapılmıştır. Uçuş ekibinin yaptığı talep doğrultusunda vatandaşımıza uçaktan inişinden, havalimanı çıkış noktasına kadar talep edilen hizmet verilmiştir. Yaşlı vatandaşımızla ilgili çekilen videonun tamamı en hafif tabirle art niyetli olup, devletimiz aleyhine propaganda yapmanın öte amaç taşımadığı anlaşılmaktadır."

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