Üsküdar'da lüks rezidansın otoparkında yangın

Personel yangına müdahale ederken ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Acıbadem Mahallesi'ndeki rezidansın eksi dördüncü katındaki otoparkta bulunan bir otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

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