19 Şubat 2024'ten önemli gündem başlıkları.

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/09.45)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, engellilerin kamu kurumlarına yerleştirilmesi törenine katılacak.

(Ankara/15.00)

2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti ve MHP seçim koordinasyon merkezleri ile esnafı ziyaret edecek, iş insanlarıyla bir araya gelecek.

(Elazığ/17.30-19.00)

3- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem konutları kura çekilişine katılacak, Cebelibereket Konteyner Çarşısı'nı ziyaret edecek, depremde hasar alan bölgede incelemelerde bulunacak.

(Osmaniye/16.00-18.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılının 4. çeyreğine ilişkin iş gücü ile 2022 yılına ilişkin nihai enerji tüketim istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- Hazine ve Maliye Bakanlığı, tahvil ihalesi gerçekleştirecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire)

GÜNCEL

1- İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen toprak kaymasının ardından kayıp 9 işçinin bulunması için yürütülen çalışmalar takip ediliyor.

(Erzincan)

2- "Batuhan A" adlı kargo gemisinin Marmara Denizi'nde Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında batması sonucu kaybolan mürettebattan 5 kişiyi arama çalışmaları izleniyor.

(Bursa)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 26. haftası, RAMS Başakşehir-Mondihome Kayserispor ve Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor müsabakalarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/20.00/20.00)

2- Trendyol 1. Lig'in 23. haftası, Gençlerbirliği-Teksüt Bandırmaspor müsabakasıyla sona erecek.

(Ankara/20.00)

3- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftası, BOTAŞ-Bursa Uludağ Basketbol maçıyla tamamlanacak.

(Ankara/18.00)

4- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 14. haftasına Bahçelievler Belediyespor-Rize Belediyespor maçıyla devam edilecek.

(İstanbul/16.00)

5- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 17. haftası, Görele Belediyespor-Armada Praxis Yalıkavak ve Tekirdağ Süleymanpaşa-İzmir Büyükşehir Belediyespor maçlarıyla tamamlanacak.

(Giresun/14.00/Tekirdağ/15.00)

6- Avrupa Halter Şampiyonası'na Bulgaristan'da sürüyor; erkekler 109 kiloda Onur Demirci ve Muhammed Emin Burun ile kadınlar 87 kiloda Büşra Çan, podyuma çıkacak.

(Sofya)