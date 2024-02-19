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Poliçe mecburiyeti sistemi bugün başlıyor

Riskli sürücü olması sebebiyle sigorta şirketlerinin zorunlu trafik sigortası teklifi vermekten kaçındığı kişiler için yeni dönem başlıyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 19 Şubat 2024 07:42, Son Güncelleme : 19 Şubat 2024 07:31
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Poliçe mecburiyeti sistemi bugün başlıyor

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (SEDDK) esaslarını belirlediği, Sigorta Bilgi Merkezi nezdinde kurulan platform uygulamasında, trafik ruhsatı olan sigorta şirketlerinin üyeliği zorunlu tutuldu ve sisteme entegrasyonları sağlandı. 17 bin sigorta acentesinin üyelik süreci, üyelik ücreti ödeme şartı ile isteğe bağlı tutuldu. SEDDK'nin platformun işleyişini tebliğ ettiği genelgeye göre, sigorta şirketleri aracılık sözleşmesi bulunan acentelerle platform üzerinden organik şekilde süreçleri yürütecek. Hukuksal bağı bulunmayan sigorta şirketi ile acente arasında sadece platformda geçerli olmak üzere sözleşme yapılacak. Platform üzerinden yapılacak aracılık sözleşmesinde teminat mektubu sunulması ya da kefalet sigortası istenmeyecek. Sigorta şirketi, acenteye sadece tek bir şirket ile çalışılması gerektiğine ilişkin kısıtlama koyamayacak, ayrıca, acentenin müşteri portföy hakkına zarar verecek herhangi bir düzenleme yapamayacak.

POLİÇEYE HIZLA ULAŞILACAK

İki faza ayrılan teklif sürecinde, sigorta şirketinden 10 dakikada teklif alınacak. Sigortalı onay verdiğinde ikinci faza geç ilecek. Bu süreçte acenteler diğer sigorta şirketlerinden de teklif alınabilecek. Sigortalının seçeceği şirketle, aynı ekranda poliçe tanzim edilecek. Şirketler tarafından teklif verilmemesi ve verilen teklif ile gün sonuna kadar poliçe tanzim edilmemesi poliçe düzenlemekten kaçınma hali olarak kabul edilecek. Platform sayesinde teklif vermeyen şirketler hızlıca tespit edilecek.

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