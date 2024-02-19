Tartıştığı taksiciyi makasla yaralayan şüpheli tutuklandı

Naci Görür uyardı: Kuzey Anadolu Fay Hattı, depremleri doğudan batıya taşıyor
Naci Görür uyardı: Kuzey Anadolu Fay Hattı, depremleri doğudan batıya taşıyor
Bankadan 200.000 TL Kobi Kredisi!
Bankadan 200.000 TL Kobi Kredisi!
Sponsorlu İçerik
Bakan Göktaş: Engelli memur sayısı 70 bini aşacak
Bakan Göktaş: Engelli memur sayısı 70 bini aşacak
Valilikten 'Müdür, öğretmeni taciz etti' iddiasına açıklama
Valilikten 'Müdür, öğretmeni taciz etti' iddiasına açıklama
Reuters: Türkiye-Rusya arasında ödeme krizi yaşanıyor
Reuters: Türkiye-Rusya arasında ödeme krizi yaşanıyor
MHP aday listelerini Yüksek Seçim Kuruluna sundu
MHP aday listelerini Yüksek Seçim Kuruluna sundu
Türkiye'de bir ilk: Maden suçları soruşturma bürosu kuruldu
Türkiye'de bir ilk: Maden suçları soruşturma bürosu kuruldu
Evini kiraya verenler dikkat! Maliye düğmeye bastı
Evini kiraya verenler dikkat! Maliye düğmeye bastı
Erzincan'daki maden faciası: ABD'li şirkete ağır fatura çıkacak
Erzincan'daki maden faciası: ABD'li şirkete ağır fatura çıkacak
Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Fenerbahçe'den Süper Kupa açıklaması
Fenerbahçe'den Süper Kupa açıklaması
Bayram ikramiyesinde süreç nasıl ilerleyecek?
Bayram ikramiyesinde süreç nasıl ilerleyecek?
YKS soruları için ÖSYM ile MEB'den ortak çalışma
YKS soruları için ÖSYM ile MEB'den ortak çalışma
Anayasa Mahkemesi Başkanlığı için seçim süreci yarın başlıyor
Anayasa Mahkemesi Başkanlığı için seçim süreci yarın başlıyor
Gözler yılın ikinci faiz kararında
Gözler yılın ikinci faiz kararında
Siyasi partilerin aday listelerini sunmaları için yarın son gün
Siyasi partilerin aday listelerini sunmaları için yarın son gün
YSK'dan son seçim hazırlıkları: Deprem bölgesine gidiyorlar
YSK'dan son seçim hazırlıkları: Deprem bölgesine gidiyorlar
Senet dolandırıcılığı da yargı reformu kapsamına alınmalı!
Senet dolandırıcılığı da yargı reformu kapsamına alınmalı!
Ekmeğe zam sinyali
Ekmeğe zam sinyali
Bakan Yerlikaya: 3,5 milyon metreküp toprak daha kayabilir
Bakan Yerlikaya: 3,5 milyon metreküp toprak daha kayabilir
'Temel meselemiz enflasyon, 2025'te rahat edeceğiz'
'Temel meselemiz enflasyon, 2025'te rahat edeceğiz'
Poliçe mecburiyeti sistemi bugün başlıyor
Poliçe mecburiyeti sistemi bugün başlıyor
Mesai saati düşüyor! Türk İş Kanunu baştan aşağı değiştiriliyor
Mesai saati düşüyor! Türk İş Kanunu baştan aşağı değiştiriliyor
Muğla'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Muğla'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Adıyaman'da polis memuru trafik kazasında hayatını kaybetti
Adıyaman'da polis memuru trafik kazasında hayatını kaybetti
Otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Erzincan'da su ve toprak numunelerinde olumsuzluk tespit edilmedi
Erzincan'da su ve toprak numunelerinde olumsuzluk tespit edilmedi
Erdoğan CHP'li seçmene seslendi: Alternatifsiz değilsiniz
Erdoğan CHP'li seçmene seslendi: Alternatifsiz değilsiniz
Piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandı! İşte beklentiler
Piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandı! İşte beklentiler
Erzincan'da maden ocağının müdürüne adli kontrol
Erzincan'da maden ocağının müdürüne adli kontrol
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Tartıştığı taksiciyi makasla yaralayan şüpheli tutuklandı

İzmir'in Konak ilçesinde tartıştığı taksi şoförünü makasla sırtından yaralayan şüpheli tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Şubat 2024 19:23, Son Güncelleme : 19 Şubat 2024 19:23
Yazdır
Tartıştığı taksiciyi makasla yaralayan şüpheli tutuklandı

Barbaros Hayrettin Paşa Caddesi'nde bulunan taksi şoförü Serkan Aksakallı (37) ile aracına binmek isteyen M.D. (32) arasında tartışma çıktı.

Çıkan arbedede M.D, yanında bulunan makasla Aksakallı'yı sırtından yaraladı.

Sağlık ekiplerince Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Aksakallı, tedavisinin ardından taburcu edildi.

- "Tansiyonum düştü, evime yemek yemeye gidecektim"

Çay ocağı önünde yolcu ile yaşadıklarını gazetecilere anlatan Serkan Aksakallı, "Bir vatandaş el atıp 'Boş musun?' diye sordu. Aracımı kapattığımı söyleyip içeri girdim. Bir bardak çay içip evime dönecektim. O sırada tansiyonum da düşünce yemek için evime geçiyordum. Evime gideceğim sırada şahsı tekrar gördüm. Bana küfür etmeye başladı. O esnada kardeşim bana mı küfür ediyorsun dedim. Elinde de makas, küfürlü konuşmaya başladı. Ben de neden böyle yapıyorsun dedim. Yere yatırdım. O esnada makası sırtıma soktu." ifadelerini kullandı.

Emniyete giderek şüpheliden şikayetçi olduğunu belirten Aksakallı, "Herkes üzülüyor, biz üzülüyoruz. Geçen taksici bir abimizi, meslektaşımızı öldürdüler. Bugün sıra bize geldi. Biz kimseye kötülük yapmıyoruz, hizmet ediyoruz. Adamın üstünden makas, ustura, jilet çıktı. Bu adam, nasıl bir adam anlamadım. Tedavim sırasında doktor, 'makas 2 santim daha girmiş olsaydı seni yoğun bakıma alacaktık, bir parmakla kurtarmışsınız' dedi. Bu kasten yaralamadır. Adam öldürmeye teşebbüstür. Devletimizden bu konuya bir çare bulmasını istiyoruz." diye konuştu.

Gözaltına alınan M.D, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber