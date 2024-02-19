Ekmeğe zam sinyali

Türkiye'de neredeyse herkesin sofrasında olan ekmeğe yeni bir zam gelebilir. Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Başkanı Haluk Tezcan, kilogramı 9 lira 35 kuruştan satılan buğdayın piyasada olması gereken seviyeye geldiğini, bu fiyatın üzerine yapılacak her artışın doğrudan ekmek fiyatlarına yansıyarak dar gelirli tüketicileri zora sokacağını söyledi. TUSAF Başkanı Tezcan global tarım, gıda ve enerji konulu uluslararası kongrede gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Makul bir fiyat olmazsa bu kesim zorlanır"

Sözcü'de yer alan habere göre unun dar gelirli kesimlerin temel gıda maddesi olduğuna işaret eden Tezcan, un üreticilerinin ekmek fiyatlarının artmasını önleyecek politikalara destek vererek enflasyonla mücadeleye büyük katkı sağladığını savundu. Tezcan, hasat döneminde açıklanacak buğday alım fiyatlarının ne olması gerektiğine ilişkin soruyu, "Buğday 8.5 lira olarak açıklanmıştı. Şu anda 9 lira 35 kuruşla olması gereken fiyatta. Bunun üzerine ilave bir artış olmaması gerektiğini düşünüyorum. 9.5-10 liralar dengeli fiyat seviyesidir. Buğdayı 9.5-10 liranın üzerine çıkaracak her zam ekmek fiyatlarına zam olarak yansıyacaktır. Gelir durumu düşük olan kesim un tüketimi çok yüksek. Makul bir fiyat olmazsa bu kesim zorlanır" şeklinde yanıtladı. Buğday ton fiyatının dünyada 220 dolar seviyesindeyken Türkiye'de 320 dolara ulaştığına işaret eden Haluk Tezcan, çiftçinin de üretimden kopmaması için desteklenmesi gerektiğini ancak bu desteğin alım fiyatları yerine devlet desteklerinin arttırılması yoluyla yapılmasının bütün toplum için daha yerinde

olacağı tavsiyesinde bulundu.

Un tüketimi azaldı

TUSAF Başkanı Haluk Tezcan, genç neslin un tüketimini azalttığını söyledi. İç piyasada tahminlerin aksine un tüketiminde artış olmadığını belirten Tezcan, özellikle genç neslin fit kalmak için ekmek ve makarna gibi karbonhidratlı yiyecekleri kestiğini, bunun da un tüketiminin azalmasına neden olduğunu belirtti. Tezcan ayrıca Türkiye'nin un ihracatını engellemek için ABD ve Fransa gibi rakip ülkelerin sürekli zorluk çıkardığını söyledi.