Uraloğlu, İstanbul trafiğine reçeteyi yazdı: 600 kilometrelik metro

Türkiye'nin en kalabalık kenti İstanbul'da artık yalnızca işe gidiş dönüş değil, neredeyse her saat trafik sıkışıklığı yaşanıyor. Kent nüfusunun gitgide artması ve yolların yetersiz kalması da sorunu büyütüyor.

Hürriyet'e konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, AK Parti'nin İBB adayı Murat Kurum'la trafik meselesini istişare ettiklerini söyledi.

"Projeler paylaşılıyor. İstanbul'un ulaşım sorununu artık yüzeyden çözmek mümkün değil" diyen bakan, "Yani yerüstünde ulaşımı çözemezsiniz. Yeraltına, yani metrolara inmeniz lazım" ifadesini kullandı.

Uraloğlu şöyle devam etti: "Onun için de toplam 1004 kilometrelik bir metro hattı gerekiyor. Bunun şu ana kadar yaklaşık devam eden inşaatlarla birlikte toplam 400 kilometrelik bir hattın bitirildiğini düşünsek. Demek ki daha 600 kilometrelik bir metro hattı gerekiyor. Ve bize göre öncelik burada. Elbette Allah korusun bir deprem riskine karşı mutlaka dönüşüm diyoruz."