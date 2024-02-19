Van'da terör soruşturmaları kapsamında 30 şüpheli yakalandı
Van'da geçen hafta, terör örgütü PKK/KCK soruşturmaları kapsamında 30 zanlı gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Şubat 2024 09:52, Son Güncelleme : 19 Şubat 2024 09:42
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.
Ekiplerce 12-18 Şubat'ta terör örgütü PKK/KCK soruşturmaları kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda 30 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında işlem yapıldı.