KPSS 2024/4 yerleştirme sonuçları açıklandı
ÖSYM, KPSS 2024/4 yerleştirme sonuçlarını açıkladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Şubat 2024 10:04, Son Güncelleme : 19 Şubat 2024 10:12
KPSS-2024/4: Tarım ve Orman Bakanlığının Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
31 Ocak-7 Şubat 2024 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2024/4 Tarım ve Orman Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
19 Şubat 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.
Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
KPSS-2024/4 Yerleştirme Sonuçları
KPSS-2024/4 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler