Dolar günü 30,86 TL'den tamamladı
Haftaya değer kazancıyla başlayan dolar, günü 30,86 TL'den kapattı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Şubat 2024 17:51, Son Güncelleme : 19 Şubat 2024 17:51
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günü ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|30,8280
|30,8290
|30,8680
|30,8690
|Avro
|33,1270
|33,1280
|33,2370
|33,2380
|Sterlin
|38,7240
|38,8410
|38,9670
|39,0940
|İsviçre Frangı
|34,9090
|35,0830
|35,1010
|35,2770
|ANKARA
|ABD Doları
|30,7980
|30,8780
|30,8380
|30,9180
|Avro
|33,0870
|33,1670
|33,1970
|33,2770
|Sterlin
|38,6640
|38,8740
|38,9070
|39,1170