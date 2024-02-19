Dolar günü 30,86 TL'den tamamladı

Naci Görür uyardı: Kuzey Anadolu Fay Hattı, depremleri doğudan batıya taşıyor
Naci Görür uyardı: Kuzey Anadolu Fay Hattı, depremleri doğudan batıya taşıyor
Bankadan 200.000 TL Kobi Kredisi!
Bankadan 200.000 TL Kobi Kredisi!
Sponsorlu İçerik
Bakan Göktaş: Engelli memur sayısı 70 bini aşacak
Bakan Göktaş: Engelli memur sayısı 70 bini aşacak
Valilikten 'Müdür, öğretmeni taciz etti' iddiasına açıklama
Valilikten 'Müdür, öğretmeni taciz etti' iddiasına açıklama
Reuters: Türkiye-Rusya arasında ödeme krizi yaşanıyor
Reuters: Türkiye-Rusya arasında ödeme krizi yaşanıyor
MHP aday listelerini Yüksek Seçim Kuruluna sundu
MHP aday listelerini Yüksek Seçim Kuruluna sundu
Türkiye'de bir ilk: Maden suçları soruşturma bürosu kuruldu
Türkiye'de bir ilk: Maden suçları soruşturma bürosu kuruldu
Evini kiraya verenler dikkat! Maliye düğmeye bastı
Evini kiraya verenler dikkat! Maliye düğmeye bastı
Erzincan'daki maden faciası: ABD'li şirkete ağır fatura çıkacak
Erzincan'daki maden faciası: ABD'li şirkete ağır fatura çıkacak
Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Fenerbahçe'den Süper Kupa açıklaması
Fenerbahçe'den Süper Kupa açıklaması
Bayram ikramiyesinde süreç nasıl ilerleyecek?
Bayram ikramiyesinde süreç nasıl ilerleyecek?
YKS soruları için ÖSYM ile MEB'den ortak çalışma
YKS soruları için ÖSYM ile MEB'den ortak çalışma
Anayasa Mahkemesi Başkanlığı için seçim süreci yarın başlıyor
Anayasa Mahkemesi Başkanlığı için seçim süreci yarın başlıyor
Gözler yılın ikinci faiz kararında
Gözler yılın ikinci faiz kararında
Siyasi partilerin aday listelerini sunmaları için yarın son gün
Siyasi partilerin aday listelerini sunmaları için yarın son gün
YSK'dan son seçim hazırlıkları: Deprem bölgesine gidiyorlar
YSK'dan son seçim hazırlıkları: Deprem bölgesine gidiyorlar
Senet dolandırıcılığı da yargı reformu kapsamına alınmalı!
Senet dolandırıcılığı da yargı reformu kapsamına alınmalı!
Ekmeğe zam sinyali
Ekmeğe zam sinyali
Bakan Yerlikaya: 3,5 milyon metreküp toprak daha kayabilir
Bakan Yerlikaya: 3,5 milyon metreküp toprak daha kayabilir
'Temel meselemiz enflasyon, 2025'te rahat edeceğiz'
'Temel meselemiz enflasyon, 2025'te rahat edeceğiz'
Poliçe mecburiyeti sistemi bugün başlıyor
Poliçe mecburiyeti sistemi bugün başlıyor
Mesai saati düşüyor! Türk İş Kanunu baştan aşağı değiştiriliyor
Mesai saati düşüyor! Türk İş Kanunu baştan aşağı değiştiriliyor
Muğla'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Muğla'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Adıyaman'da polis memuru trafik kazasında hayatını kaybetti
Adıyaman'da polis memuru trafik kazasında hayatını kaybetti
Otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Erzincan'da su ve toprak numunelerinde olumsuzluk tespit edilmedi
Erzincan'da su ve toprak numunelerinde olumsuzluk tespit edilmedi
Erdoğan CHP'li seçmene seslendi: Alternatifsiz değilsiniz
Erdoğan CHP'li seçmene seslendi: Alternatifsiz değilsiniz
Piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandı! İşte beklentiler
Piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandı! İşte beklentiler
Erzincan'da maden ocağının müdürüne adli kontrol
Erzincan'da maden ocağının müdürüne adli kontrol
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Dolar günü 30,86 TL'den tamamladı

Haftaya değer kazancıyla başlayan dolar, günü 30,86 TL'den kapattı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Şubat 2024 17:51, Son Güncelleme : 19 Şubat 2024 17:51
Yazdır
Dolar günü 30,86 TL'den tamamladı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günü ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:

CUMAPAZARTESİ
İSTANBULAlışSatışAlışSatış
ABD Doları30,828030,829030,868030,8690
Avro33,127033,128033,237033,2380
Sterlin38,724038,841038,967039,0940
İsviçre Frangı34,909035,083035,101035,2770
ANKARA
ABD Doları30,798030,878030,838030,9180
Avro33,087033,167033,197033,2770
Sterlin38,664038,874038,907039,1170

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber