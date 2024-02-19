Dolar günü 30,86 TL'den tamamladı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günü ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:

CUMA PAZARTESİ İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD Doları 30,8280 30,8290 30,8680 30,8690 Avro 33,1270 33,1280 33,2370 33,2380 Sterlin 38,7240 38,8410 38,9670 39,0940 İsviçre Frangı 34,9090 35,0830 35,1010 35,2770 ANKARA ABD Doları 30,7980 30,8780 30,8380 30,9180 Avro 33,0870 33,1670 33,1970 33,2770 Sterlin 38,6640 38,8740 38,9070 39,1170