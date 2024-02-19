Kamyonete arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Balıkesir'de otomobilin kamyonete arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Şubat 2024 10:52, Son Güncelleme : 19 Şubat 2024 11:07
Alınan bilgiye göre, H.B. (38) yönetimindeki 10 AGK 423 plakalı otomobil, Bandırma-Karacabey kara yolu Akçapınar Kavşağı yakınlarında Z.Ü. (59) idaresindeki 01 ALD 297 plakalı kamyonete arkadan çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Otomobildeki B.Ö. (42) kaza yerinde hayatını kaybetti, sürücü H.B. yaralandı.
Yaralı sağlık ekiplerince Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.