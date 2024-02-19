Özgür Özel: Doğru bir Hatay alternatifi üreteceğiz

Erzincan'daki maden faciası: ABD'li şirkete ağır fatura çıkacak
Erzincan'daki maden faciası: ABD'li şirkete ağır fatura çıkacak
%0 Faizli 6 Taksitli 30.000 TL!
%0 Faizli 6 Taksitli 30.000 TL!
Sponsorlu İçerik
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Fenerbahçe'den Süper Kupa açıklaması
Fenerbahçe'den Süper Kupa açıklaması
Bayram ikramiyesinde süreç nasıl ilerleyecek?
Bayram ikramiyesinde süreç nasıl ilerleyecek?
YKS soruları için ÖSYM ile MEB'den ortak çalışma
YKS soruları için ÖSYM ile MEB'den ortak çalışma
Anayasa Mahkemesi Başkanlığı için seçim süreci yarın başlıyor
Anayasa Mahkemesi Başkanlığı için seçim süreci yarın başlıyor
Gözler yılın ikinci faiz kararında
Gözler yılın ikinci faiz kararında
Siyasi partilerin aday listelerini sunmaları için yarın son gün
Siyasi partilerin aday listelerini sunmaları için yarın son gün
YSK'dan son seçim hazırlıkları: Deprem bölgesine gidiyorlar
YSK'dan son seçim hazırlıkları: Deprem bölgesine gidiyorlar
Senet dolandırıcılığı da yargı reformu kapsamına alınmalı!
Senet dolandırıcılığı da yargı reformu kapsamına alınmalı!
Ekmeğe zam sinyali
Ekmeğe zam sinyali
Bakan Yerlikaya: 3,5 milyon metreküp toprak daha kayabilir
Bakan Yerlikaya: 3,5 milyon metreküp toprak daha kayabilir
'Temel meselemiz enflasyon, 2025'te rahat edeceğiz'
'Temel meselemiz enflasyon, 2025'te rahat edeceğiz'
Poliçe mecburiyeti sistemi bugün başlıyor
Poliçe mecburiyeti sistemi bugün başlıyor
Mesai saati düşüyor! Türk İş Kanunu baştan aşağı değiştiriliyor
Mesai saati düşüyor! Türk İş Kanunu baştan aşağı değiştiriliyor
Muğla'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Muğla'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Adıyaman'da polis memuru trafik kazasında hayatını kaybetti
Adıyaman'da polis memuru trafik kazasında hayatını kaybetti
Otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Erzincan'da su ve toprak numunelerinde olumsuzluk tespit edilmedi
Erzincan'da su ve toprak numunelerinde olumsuzluk tespit edilmedi
Erdoğan CHP'li seçmene seslendi: Alternatifsiz değilsiniz
Erdoğan CHP'li seçmene seslendi: Alternatifsiz değilsiniz
Piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandı! İşte beklentiler
Piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandı! İşte beklentiler
Erzincan'da maden ocağının müdürüne adli kontrol
Erzincan'da maden ocağının müdürüne adli kontrol
Bakan Yerlikaya'dan Erzincan'daki toprak kaymasına ilişkin açıklama
Bakan Yerlikaya'dan Erzincan'daki toprak kaymasına ilişkin açıklama
Boykot sonrası restoranlarda gazlı içecek satışları yüzde 20 düştü
Boykot sonrası restoranlarda gazlı içecek satışları yüzde 20 düştü
Bakan Göktaş yanıtladı: Deprem bölgesinde 1874 çocuk ailesine teslim edildi
Bakan Göktaş yanıtladı: Deprem bölgesinde 1874 çocuk ailesine teslim edildi
Zorunlu trafik sigortasında platform uygulaması yarın başlıyor
Zorunlu trafik sigortasında platform uygulaması yarın başlıyor
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
İliç'te toprak kayması öncesi çekilen 'çatlak fotoğrafları' bilirkişi raporunda
İliç'te toprak kayması öncesi çekilen 'çatlak fotoğrafları' bilirkişi raporunda
Ana sayfaHaberler Siyasi

Özgür Özel: Doğru bir Hatay alternatifi üreteceğiz

CHP lideri Özel, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın adaylığı tartışmaları hakkında "Hatay için önümüzde 36 saat var, Lütfü Bey ile oturup konuşacağız ve doğru bir Hatay alternatifi üreteceğiz" dedi.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 19 Şubat 2024 11:39, Son Güncelleme : 19 Şubat 2024 11:31
Yazdır
Özgür Özel: Doğru bir Hatay alternatifi üreteceğiz

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Now TV'de Çalar Saat programında konuştu.

Aday gösterildiği andan itibaren tartışmalara yol açan Lütfü Savaş konusunda konuşan Özel, şunları söyledi:

"Biz Hatay'da yaşananları çok dikkatli analiz ediyoruz. Hatay'da 5 anket yaptık. Son ana kadar en doğru adayı belirlemek için anketi yaptık. Cumartesi günü ise son anketi yaptık. Elimizdeki anketi Lütfü Beyle de paylaşacağım. Lütfü Bey'in onayıyla birlikte bir alternatif geliştirdiğimiz durumda seçimi alacağımızı gösteriyor. Bu şekilde davranmazsak biraz sıkıntıya girdiğimizi gösteriyor.

Birazdan Lütfü Savaş'la konuşacağım. Bir Hatay ittifakına ihtiyaç var. Biz bunu yapmak için üzerimize düşeni yapacağız. Önümüzde 36 saat var."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber