Özgür Özel'le görüşen Lütfü Savaş, Hatay'dan bağımsız aday olacak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu sabah katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu. Hatay'da Lütfü Savaş'ın adaylığının çıkardığı krize değinen Özel, "Birazdan Savaş ile görüşeceğim. Son anket sonuçları geldi, burada Hatay ittifakına ihtiyacımız var. Önümüzde 36 saat var" dedi.

BAĞIMSIZ ADAY OLMAK İSTİYOR

Özel ve Savaş bu açıklamaların ardından bir araya geldi. Görüşmenin sona ermesinin ardından TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Lütfü Savaş'ın Hatay'da bağımsız aday olacağını duyurdu. Savaş'ın bu sabah görüştüğü Özel'e; "Affımı istiyorum, bağımsız aday olmayı düşünüyorum" dediği öğrenildi.