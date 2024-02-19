AK Parti'nin Elbistan belediye başkan adayı Abdullah Yener adaylıktan çekildi
AK Parti'nin Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki belediye başkan adayı Abdullah Yener, adaylıktan çekildiğini açıkladı. AK Parti'nin Kahramanmaraş İl Başkanı Cüneyt Doğan, Abdullah Yener'in kararına ilişkin "Kendi tasarrufu, hakkında hayırlısı olsun." açıklamasını yaptı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Şubat 2024 12:40, Son Güncelleme : 19 Şubat 2024 12:31
AK Parti'nin Elbistan belediye başkan adayı Abdullah Yener, adaylıktan çekildiğini açıkladı.
Yener kararını, sosyal medya paylaşımıyla duyurdu.
Yener paylaşımında, "Gördüğüm lüzum üzerine, AK Parti Elbistan belediye başkanlığı adaylığından çekiliyorum. Bu süreçte bana kucak açan dost, arkadaş ve Elbistanlı hemşerilerime teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımızın ve partimizin yanındayım." dedi.
AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Cüneyt Doğan, Yener'in kararının kendi tasarrufu olduğunu belirterek, "Hakkında hayırlısı olsun." dedi.