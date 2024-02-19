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Kulüpler Birliği'nden e-bilet kararı: Bilet satışında yeni dönem

Kulüpler Birliği, elektronik bilet satışı için organizasyonun kulüpler tarafından gerçekleştirileceğini açıkladı.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 19 Şubat 2024 14:26, Son Güncelleme : 19 Şubat 2024 14:25
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Kulüpler Birliği'nden e-bilet kararı: Bilet satışında yeni dönem

Kulüpler Birliği Vakfı, Elektronik Bilet satışı için organizasyon ve teknik altyapı kabiliyeti olan firmalarla görüşme kararı alındığını duyurdu.

Kulüpler Birliği Vakfından yapılan açıklamada, 6222 sayılı kanunda elektronik kart ile elektronik kart kapsamında satışı gerçekleştirilecek biletlerin basım, satış ve dağıtımına ilişkin yerel uygulamaların kulüpler tarafından gerçekleştirildiği hatırlatılarak şu ifadeler kullanıldı:

"Kulüplerimiz, önümüzdeki dönemde elektronik bilet satış organizasyonunu, anlaşacakları firmalar ile gerçekleştirmek kanaatindedir. Bu doğrultuda bilet satış organizasyonu ve teknik altyapı kabiliyetine haiz firmalar ile görüşme kararı alınmıştır. Kulüplerimizin bilet satış organizasyonuna talip olacak firmaların Kulüpler Birliği Vakfına başvurularını iletmeleri rica olunur."

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