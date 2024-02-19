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2 ilde Bozdoğan-4 operasyonu: DEAŞ'lı 12 kişi yakalandı

İstanbul ve Hatay'da düzenlenen Bozdoğan-4 operasyonuyla, terör örgütü DEAŞ üyesi 5'i yabancı uyruklu 12 şüpheli yakalandı.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 19 Şubat 2024 14:46, Son Güncelleme : 19 Şubat 2024 14:40
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2 ilde Bozdoğan-4 operasyonu: DEAŞ'lı 12 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul ve Hatay'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlar düzenlendiğini, 12 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti;

İstanbul ve Hatay'da DEAŞ Terör Örgütüne yönelik gerçekleştirilen "BOZDOĞAN-4" Operasyonlarında 5'i Yabancı Uyruklu toplam 12 şüpheli yakalandı. Aziz Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz.

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İstanbul ve Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; DEAŞ Terör Örgütüne Üye Olma ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet suçları kapsamında; Geçmiş dönemlerde DEAŞ Silahlı Terör Örgütü içerisinde faaliyette bulunan, "Firdevse Talip Olanlar" isimli internet sohbet grubunda DEAŞ terör örgütü yanlısı videolar yayınladıkları ve DEAŞ terör örgütüne mensup şahıslara "infak" adı altına para topladıkları tespit edilen 5'i Yabancı Uyruklu 12 şüpheli yakalandı.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin .

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