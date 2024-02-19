'Dur' ihtarına uymayan sürücü polisleri ezmeye çalıştı
'Dur' ihtarına uymayan sürücü polisleri ezmeye çalıştı
Bankadan 200.000 TL Kobi Kredisi!
Bankadan 200.000 TL Kobi Kredisi!
Sponsorlu İçerik
Bakan Özhaseki: Birkaç ay içerisinde 75 bin konut teslim edilmiş olacak
Bakan Özhaseki: Birkaç ay içerisinde 75 bin konut teslim edilmiş olacak
İliç'teki toprak kaymasında arama çalışmaları durduruldu
İliç'teki toprak kaymasında arama çalışmaları durduruldu
FETÖ'cü Cevheri Güven'in köstebeği siber zırh kullanmış
FETÖ'cü Cevheri Güven'in köstebeği siber zırh kullanmış
MEB ve ÖSYM, YKS soru havuzu için ortak çalışmaya başladı
MEB ve ÖSYM, YKS soru havuzu için ortak çalışmaya başladı
Naci Görür uyardı: Kuzey Anadolu Fay Hattı, depremleri doğudan batıya taşıyor
Naci Görür uyardı: Kuzey Anadolu Fay Hattı, depremleri doğudan batıya taşıyor
Bakan Göktaş: Engelli memur sayısı 70 bini aşacak
Bakan Göktaş: Engelli memur sayısı 70 bini aşacak
Valilikten 'Müdür, öğretmeni taciz etti' iddiasına açıklama
Valilikten 'Müdür, öğretmeni taciz etti' iddiasına açıklama
Reuters: Türkiye-Rusya arasında ödeme krizi yaşanıyor
Reuters: Türkiye-Rusya arasında ödeme krizi yaşanıyor
MHP aday listelerini Yüksek Seçim Kuruluna sundu
MHP aday listelerini Yüksek Seçim Kuruluna sundu
Türkiye'de bir ilk: Maden suçları soruşturma bürosu kuruldu
Türkiye'de bir ilk: Maden suçları soruşturma bürosu kuruldu
Evini kiraya verenler dikkat! Maliye düğmeye bastı
Evini kiraya verenler dikkat! Maliye düğmeye bastı
Erzincan'daki maden faciası: ABD'li şirkete ağır fatura çıkacak
Erzincan'daki maden faciası: ABD'li şirkete ağır fatura çıkacak
Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Fenerbahçe'den Süper Kupa açıklaması
Fenerbahçe'den Süper Kupa açıklaması
Bayram ikramiyesinde süreç nasıl ilerleyecek?
Bayram ikramiyesinde süreç nasıl ilerleyecek?
YKS soruları için ÖSYM ile MEB'den ortak çalışma
YKS soruları için ÖSYM ile MEB'den ortak çalışma
Anayasa Mahkemesi Başkanlığı için seçim süreci yarın başlıyor
Anayasa Mahkemesi Başkanlığı için seçim süreci yarın başlıyor
Gözler yılın ikinci faiz kararında
Gözler yılın ikinci faiz kararında
Siyasi partilerin aday listelerini sunmaları için yarın son gün
Siyasi partilerin aday listelerini sunmaları için yarın son gün
YSK'dan son seçim hazırlıkları: Deprem bölgesine gidiyorlar
YSK'dan son seçim hazırlıkları: Deprem bölgesine gidiyorlar
Senet dolandırıcılığı da yargı reformu kapsamına alınmalı!
Senet dolandırıcılığı da yargı reformu kapsamına alınmalı!
Ekmeğe zam sinyali
Ekmeğe zam sinyali
Bakan Yerlikaya: 3,5 milyon metreküp toprak daha kayabilir
Bakan Yerlikaya: 3,5 milyon metreküp toprak daha kayabilir
'Temel meselemiz enflasyon, 2025'te rahat edeceğiz'
'Temel meselemiz enflasyon, 2025'te rahat edeceğiz'
Poliçe mecburiyeti sistemi bugün başlıyor
Poliçe mecburiyeti sistemi bugün başlıyor
Mesai saati düşüyor! Türk İş Kanunu baştan aşağı değiştiriliyor
Mesai saati düşüyor! Türk İş Kanunu baştan aşağı değiştiriliyor
Muğla'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Muğla'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Adıyaman'da polis memuru trafik kazasında hayatını kaybetti
Adıyaman'da polis memuru trafik kazasında hayatını kaybetti
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

'Dur' ihtarına uymayan sürücü polisleri ezmeye çalıştı

Osmaniye'de 'dur' ihtarına uymayan sürücü, aracını polislerin üzerine sürdü. Uzun süren kovalamaca sonucu durdurulan araçtan kaçak göçmenler çıktı. Zanlıların kaçma girişimi güvenlik kamerasına da yansıdı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Şubat 2024 23:20, Son Güncelleme : 19 Şubat 2024 23:21
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri hafif ticari aracı uygulama noktasında durdurmak istedi.

POLİSLERİN ÜZERİNE SÜRDÜ

Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan sürücü, aracı polislerin üzerine sürüp kaçmaya çalıştı.

ARAÇTAN KAÇAK GÖÇMENLER ÇIKTI

Kovalamaca sonucu durdurulan araçtaki 5 Suriye uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiğini tespit eden ekipler, sürücü ve yanındaki şüpheliyi göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına aldı.

ZANLILAR TUTUKLANDI, KAÇAKLAR SINIR DIŞI EDİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Yabancı uyruklular da İl Göç İdaresi Müdürlüğünce sınır dışı edildi.

OLAY ANI KAMERADA

Araçtakilerin polislerden kaçmaya çalışması, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarınca kaydedildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber