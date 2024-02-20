YÖK'ten Tezsiz Yüksek Lisans Programlıyla ilgili görüş!
Yükseköğretim Kurulu, tezsiz yüksek lisans programlarında yaz dönemi açılmasına ilişkin talebi olumsuz olarak değerlendirdi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Şubat 2024 00:10, Son Güncelleme : 19 Şubat 2024 15:52
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi tarafından üçüncü bir eğitim dönemi olarak
tezsiz yüksek lisans programlarında yaz dönemi eğitim öğretim verilmesine ilişkin
talep Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından incelenmiş olup, söz konusu teklif
uygun bulunmamıştır.