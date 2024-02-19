2024 EKPSS yerleştirme sonuçları açıklandı
ÖSYM Başkanlığı, 2024-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme: Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Şubat 2024 15:47, Son Güncelleme : 19 Şubat 2024 16:42
2024-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu'nda yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyi kadrolarına, engelli kamu personeli yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 19 Şubat 2024 tarihinde saat 15.29'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI