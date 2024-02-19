2024 EKPSS yerleştirme sonuçları açıklandı

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 19 Şubat 2024 tarihinde saat 15.29 'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.

2024-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu 'nda yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyi kadrolarına, engelli kamu personeli yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net