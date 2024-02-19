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Reuters: Türkiye-Rusya arasında ödeme krizi yaşanıyor

ABD'nin Rusya'yla ticarete aracılık eden finansal kuruluşlara yönelik yeni yaptırım tehditlerinin ardından Türkiye-Rusya arasındaki ticarete ödeme krizi yaşanıyor. Türkiye'nin Rusya'ya gönderdiği birçok ürünün ödeme tahsilatında zorluklar yaşanırken, Rus petrol şirketleri 2-3 haftadır Türkiye'den ödeme alamadıklarını ifade ediyor.

Haber Giriş : 19 Şubat 2024 17:44, Son Güncelleme : 19 Şubat 2024 17:49
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Reuters: Türkiye-Rusya arasında ödeme krizi yaşanıyor

Reuters, ABD'nin Rusya ile ticarete aracılık eden finansal kuruluşlara yönelik yaptırım tehditlerinin ardından Türkiye-Rusya arasındaki ticarette ödeme krizi yaşandığını duyurdu.

Yedi farklı kaynağın bilgilendirmesine göre, ABD'nin Rusya'ya karşı yaptırımlarını genişleten aralık ayındaki kararnamenin etkisiyle, Türkiye'nin Rusya'dan gelen ürünlerin ödemelerinde sorunlar ortaya çıktı. Kararname, Rusya'nın Ukrayna'daki işgaline kaynak sağlamasını zorlaştırmayı hedeflerken, özellikle petrol ticareti gibi spesifik sektörlerde etkisi artarak hissediliyor.

Petrol arzı durakladı

Kaynaklar, Türkiye'nin yaşadığı sorunların daha önce de Rusya'nın Hindistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Çin gibi ülkelerle ticaretinde görüldüğünü belirtiyorlar. Hindistan örneğinde, ödeme sorunlarının petrol arzını duraklattığı ve bir süreliğine petrol sevkiyatını etkilediği biliniyor.

ABD'nin Rusya'ya yönelik karmaşık ekonomik yaptırımları, dünyanın en büyük petrol üreticilerinden biri olan Rusya'nın uluslararası piyasalara sevkiyatını engellemeyi hedefliyor. Yaptırımlar, Rusya'nın petrol gelirleri azaltılmayı hedefliyor.

"Türkiye'den haftalardır ödeme alamadık"

Türkiye'nin Rusya'dan ithal ettiği petrol ve petrol ürünlerinde yaşanan ödeme krizine ilişkin Reuters'e konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen dört kaynak, Türk bankalarının işlemleri yakından incelemesi ve Rusya ile yapılan işlemlerin "uyum birimleri" tarafından daha sıkı izlenmesi nedeniyle gecikmeler yaşandığını ifade ediyor.

Büyük ölçekli bir Rus petrol şirketinden bir kaynak, son iki-üç haftadır Türkiye'den ödeme alamadıklarını belirtirken, diğer kaynaklar da ödemelerdeki gecikmelerin ham petrol akışını aksatmadığını, ancak bazı kargonun geciktiğini açıklıyor.

Kargo bazında sorunlar yaşanıyor

Türk kaynaklar ise, özellikle aralık ayındaki yeni yaptırımların ardından, Rusya'ya bazı enerji ödemelerinin yapılmasının zorlaştığını ve ödemelerin değiştirilmesi veya ertelenmesi gerektiğini dile getiriyorlar. Ancak, bu süreçte petrol sevkiyatının devam ettiği, ancak kargo bazında bazı sorunlar yaşandığı belirtiliyor.

ABD'nin yaptırımları ve Türk bankalarının titizlikle işlem yapması, Türkiye-Rusya ticaretinde yaşanan bu ödeme sorunlarını tetikliyor. Bu gelişmeler, Türkiye'nin enerji ithalatı ve dış ticaret dengesi üzerinde olası etkilere işaret ediyor. Konuya ilişkin Ticaret Bakanlığı ve Hazine'den henüz bir açıklama gelmedi.

Reuters'in haberinde, "Ankara, ABD'nin yaptırımlarının Türk bankaları üzerindeki baskısını artırdığı bir dönemde, Rusya ile ticaretteki ödeme sorunlarıyla başa çıkmaya çalışıyor" görüşüne de yer verildi.

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