Bakan Göktaş: Engelli memur sayısı 70 bini aşacak

Bakan Göktaş, bakanlıkta düzenlenen Engellilerin Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Töreni'nde konuştu.

Yapılan atama ile sadece engelli vatandaşları iş sahibi yapmadıklarını, aynı zamanda bu konuda farkındalık sağladıklarını söyleyen Göktaş, herkes için eşit ve erişilebilir bir hayatın, engelli vatandaşların gündelik yaşamın içinde daha fazla yer almasıyla mümkün olacağını belirtti.

Engelleri nedeniyle eğitim-öğretim alamayan, sokağının ötesine gidemeyen birçok insanın, artık kendisini ekonomik açıdan da sosyal açıdan da daha özgür hissettiğini, bakanlık olarak kimseyi geride bırakmadan sosyal politikalarını geliştirdiklerini ve kalkınma yolculuğunu sürdürdüklerini söyleyen Göktaş, engellilerin temel haklarını korumak amacıyla imzaladıkları uluslararası sözleşmeler ve Anayasa başta olmak üzere iç mevzuatta da önemli adımlar attıklarını anlattı.

Bakan Göktaş, şöyle konuştu:

"2005 yılında Engelliler Hakkında Kanun ile engelli vatandaşlarımızın haklarını korumaya aldık. 2007'de Birleşmiş Milletlerin

engelli hakları ile ilgili sözleşmesine taraf olduk. 2010 yılında ise engelli haklarına Anayasa'da yer verdik. Biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı'mız 2020 yılını Erişilebilirlik Yılı ilan etmişti. Sosyal politikalarımızın ayrılmaz parçası haline getirdiğimiz 2030 Engelsiz Vizyon Belgesini de 2021'de kamuoyu ile paylaştık. Ayrıca Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün de iki ayrı genel müdürlük olması için çalışmalarımıza devam ediyoruz. İşte tüm bunları, engelli bireylerin yaşamın her alanında özgür, bağımsız ve etkin biçimde yer alabilmeleri için yaptık."

- Engelli memur sayısı 20 yılda yaklaşık 12 kat arttı

Anayasa'nın eşitlik ilkesinin yanı sıra düzenlemelerin öngördüğü pozitif ayrımcılık esaslarının engellilere yönelik istihdam politikalarının temelini oluşturduğunu belirten Göktaş, 2012'de başlatılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavının, kamuda çalışan engelli personel sayısındaki artışı sağlayan en önemli etken olduğunu vurguladı.

Göktaş, "2012'den bu yana 42 bin 537 engelli vatandaşımız devlet memurluğuna atandı. 2002 yılında kamuda çalışan engelli memur sayısı 5 bin 777 iken, son 20 yılda bu sayı yaklaşık 12 kat artarak 68 bin 396'ya yükseldi. Bugün yapılacak 2 bin 392 atamayla engelli memur sayımız 70 bini aşmış olacak." bilgisini verdi.

Bakan Göktaş, sayıca sağlanan bu gelişmelerin yanında niteliğin artırılması için de çalışmalara devam edildiğini belirterek, bu kapsamda kamu kurum ve kuruluşlarını, engellilerin erişilebilirliğine uygun tasarlama zorunluluğunun getirildiğini ve engelli çalışanların işlerini kolaylaştırıp, onları destekleyecek düzenlemeler yapıldığını bildirdi.

Engellilerin sorunlarının çözümünün, toplumun tüm kesimlerinin ortak anlayışla hareket etmesiyle mümkün olacağını kaydeden Göktaş, "Bu süreçte desteğiyle yanımızda olan tüm kurumlara ve temsilcilerine yürekten teşekkür ediyorum. Daha kapsayıcı bir dünya için engelli bireylerin istihdamını desteklemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Bakan Göktaş, bir başka atamanın daha müjdesini vermek istediğini belirterek, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın imzaladığı kararname ile şimdiye kadar bakanlığımıza bir seferde alacağımız en yüksek personel alımını gerçekleştireceğiz. Deprem bölgesine daha fazla destek sağlamak ve hizmetlerimizin kalitesini artırmak için yakın zamanda 8 bin sözleşmeli personel daha alacak, büyük ailemizi daha da genişleteceğiz."

Göktaş, alımla ilgili detayların yakın zamanda açıklanacağını söyledi.

2022'de EKPSS'ye girerek 2023'te atanan Nilüfer Kızıltan da sınavın düzenlenmesine katkıda bulunanlara teşekkür etti.

Göktaş, konuşmaların ardından kamu kurumlarında işe başlayacak engellilerin atanacağı yerleri belirlemek üzere, ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, Nilüfer Kızıltan ve diğer protokol üyeleriyle noter huzurunda kura butonuna bastı.