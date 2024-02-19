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MEB ve ÖSYM, YKS soru havuzu için ortak çalışmaya başladı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav için oluşturulacak soru havuzu, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) müfredatı doğrultusunda hazırlanan ders kitaplarındaki konu, kazanım, etkinlik ve örnekleri kapsayacak.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 19 Şubat 2024 19:58, Son Güncelleme : 19 Şubat 2024 19:58
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MEB ve ÖSYM, YKS soru havuzu için ortak çalışmaya başladı

Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Kemal Bülbül, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınavına yönelik yayımlanan örnek soruların içeriğine ve YKS kapsamına ilişkin yazılı açıklamada bulundu. LGS merkezi sınavının 2 Haziran 2024'te yapılacağını hatırlatan Bülbül, sınava hazırlanan öğrencilere kılavuzluk etmesi amacıyla Bakanlıkça örnek sorular hazırlandığını kaydetti. Soruları hazırlarken kullanılan en önemli kaynağın ders kitapları olduğunu vurgulayan Bülbül, yayımlanan örnek sorularla birlikte bunların ders kitaplarındaki karşılıkları olan benzer soru ve etkinlik örneklerini de paylaştıklarını ifade etti. Bülbül, eğitim öğretim sürecinin asıl amacının öğrenciyi hayata hazırlamak olduğunu belirterek, ölçme ve değerlendirme faaliyetlerinin de bu doğrultuda düşünülmesi gerektiğine işaret etti. LGS ve YKS gibi sınavlarda öğrencinin öğrenme çıktıları belirlenirken, eğitim öğretim faaliyetlerinin ana kaynağı olan ders kitaplarının kullanıldığını dile getiren Bülbül, "Öğrencilere, sınavlara hazırlık noktasında yardımcı kaynak tavsiye edilmemesi gerektiğinin ifade edilmesindeki temel unsur budur. Ders kitapları, öğrencinin gerçek hayatla bağ kurmasını sağlarken içerikte yer alan etkinlik ve örneklerle öğrencilerin konuları derinlemesine anlamalarını ve üst düzey düşünme becerilerini geliştirmelerini desteklemektedir. Ders kitaplarının hazırlanması ile değerlendirilmesi süreçlerinde kullanılan kriterlere ve incelenme aşamalarına dikkat edildiğinde ise ders kitaplarının esas kaynak olduğu görülmektedir. Bununla birlikte ders kitapları, bütün öğrencilere ücretsiz olarak dağıtıldığı için başka bir kaynağa ihtiyaç duyulmadan sınavlara hazırlık yapılabilir. Öğrenciler, ders kitaplarındaki kazanımların edinilmesini sağlayacak etkinlik, örnek ve soruları anlayarak yaparlarsa günlük hayatlarında karşılaşacakları problem durumlarını daha kolay çözeceklerdir. Ayrıca bu durum onların sınavlara hazırlık süreçlerini de olumlu yönde etkileyecektir" dedi.

'YKS SORU HAVUZU İÇİN ORTAK ÇALIŞMA'

Bülbül, her yıl olduğu gibi bu yıl da liselerde tüm sınıf kademelerindeki kazanımların ve ders kitaplarının Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nca ÖSYM'ye gönderildiğini bildirdi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in, "ÖSYM soru bankasına soru yazım çalışmalarının ÖSYM uzmanları, akademisyenler ve Bakanlığa bağlı okullarda görev yapan öğretmenlerce yapılacağı" yönündeki açıklamasının hatırlatılması üzerine Kemal Bülbül, şu bilgileri paylaştı:

"ÖSYM ile sınavlara yönelik yapılan görüşmelerde, özellikle YKS için hazırlanacak sorularda MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ÖDSGM) ile ÖSYM'de görevli alan uzmanlarının birlikte hareket edilebileceği kararlaştırılmıştır. Bu doğrultuda birlikte çalışma programı yapılmış ve hayata geçirilmiştir. YKS'de sorulacak soruların da Bakanlığımız tarafından müfredata uygun olarak hazırlanan ders kitaplarındaki konu, kazanım, etkinlik ve örnekleri kapsayacağı unutulmamalıdır. Başta öğrencilerimiz olmak üzere onların sınavlara hazırlıklarını destekleyen öğretmen ve ailelerine vereceğimiz en önemli tavsiye, ders kitaplarının ana kaynak olarak kullanılmasının sağlanması olacaktır."

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