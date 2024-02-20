CHP, DEM'in onayladığı adayı Esenyurt'tan aday gösterdi

CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamada, Genel Başkan Özgür Özel'in, Esenyurt için Prof. Dr. Ahmet Özer, Güngören için ise Yüksel Yalçın'ı belediye başkan adayı olarak gösterdiği belirtildi.

Açıklamada, "İstanbul Güngören ve Esenyurt ilçe belediye başkan adaylarımız, sağlık sorunları nedeniyle adaylıktan çekilmiştir. Ali Gökmen ve Temel Akkoçlar'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.

Esenyurt'un bir diğer özelliği de Kürt nüfusunun İstanbul'un diğer ilçelerine oranla daha yoğun olması. Bu da seçim sonuçlarına da yansıyor. 2018 seçimlerinden HDP, AK Parti ve CHP'nin ardından yüzde 21.95 oy oranı ile ilçede üçüncü oldu. 2019 yılında Esenyurt'un CHP adayı tarafından kazanılmasında HDP'nin aday çıkarmayıp destek vermesinin de önemli etkisi olmuştu.

Bu kritik ilçedeki adayını açıklamak için uzun süre bekleyen CHP'nin burayı işbirliği görüşmeleri yaptığı DEM'e bırakacağı iddia ediliyordu.

DEM ile devam eden ve adına "Kent uzlaşısı" verilen işbirliği görüşmeleri kapsamında CHP, DEM'in de onay verdiği Prof. Dr. Ahmet Özer'i aday gösterdi.

DEM'in Esenyurt'ta CHP adayına direk İstanbul genelinde İmamoğlu'na dolaylı destek vermek için CHP listelerinden belediye meclisine 20 üye sokacağı ise siyaset kulislerinde dillendirilen iddialar arasında.

Peki DEM'in onay verdiği CHP Esenyurt adayı Ahmet Özer kimdir?

1960 Van doğumlu olan Özer, Hacettepe Üniversitesi, Van Eğitim Enstitüsü ve Çukurova Üniversitesinde olmak üzere üç üniversitede (sosyoloji/felsefe, işletme, eğitim bilimleri alanında) bir lisans iki ön lisans bitirdi.

2015'TE HDP'DEN ADAY OLDU

Özer, 1991'de Diyarbakır'da bulunan GAP Belediyeler Birliği'nin kuruluşuna öncülük etti. 2009 yılında ABD'de yaptığı araştırma sonucu yazdığı "11 Eylül, ABD Türkiye ve Küreselleşme" taktim tezi ile SDÜ'de profesör oldu.

2004 yılında SHP'den Van Büyükşehir Belediyesi aday adayı, aynı seçimde Mersin Toroslar'da Belediye Başkan adayı oldu. Seçimi az bir oy farkı ile kaybetti.

2015 yılında HDP'den Van'da milletvekili adayı oldu.

2022-2023 Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi olarak Göç ve Kent Araştırmaları Merkezinde danışman öğretim üyesi olarak çalıştı. 2022-2023 yıllarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı olarak görev yaptı. Göç, kentleşme ve yerel yönetimler konusunda çok sayıda proje ve çalışma yönetti.