8. Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonunda
8. Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonunda
KPSS Hazırlık İçin Erken Kayıt Avantajları Devam Ediyor!
KPSS Hazırlık İçin Erken Kayıt Avantajları Devam Ediyor!
Sponsorlu İçerik
CHP, DEM'in onayladığı adayı Esenyurt'tan aday gösterdi
CHP, DEM'in onayladığı adayı Esenyurt'tan aday gösterdi
Borsadan kapanış rekoru
Borsadan kapanış rekoru
Yerel seçim aday listelerinin sunulması için verilen süre doldu
Yerel seçim aday listelerinin sunulması için verilen süre doldu
Dolar 31 TL'ye gidiyor
Dolar 31 TL'ye gidiyor
Diyanet'ten Feyza Altun hakkında suç duyurusu
Diyanet'ten Feyza Altun hakkında suç duyurusu
Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan görevden alındı
Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan görevden alındı
'Yılda 4 kez motorlu taşıtlar vergisi alınacak' iddiasına yalanlama
'Yılda 4 kez motorlu taşıtlar vergisi alınacak' iddiasına yalanlama
Erdoğan: Bu konuda taraf değil hakem mevkiindeyiz
Erdoğan: Bu konuda taraf değil hakem mevkiindeyiz
EPDK'dan akaryakıt adımı
EPDK'dan akaryakıt adımı
Et fiyatlarına zam
Et fiyatlarına zam
Seçim takvimi işliyor
Seçim takvimi işliyor
TUSAŞ: Yerli uçak motorumuzu yakında çalıştıracağız
TUSAŞ: Yerli uçak motorumuzu yakında çalıştıracağız
9 ilde Kafes-44 operasyonu: 42 şüpheli yakalandı
9 ilde Kafes-44 operasyonu: 42 şüpheli yakalandı
Erzincan'daki faciada alınması gereken makineler alınmamış
Erzincan'daki faciada alınması gereken makineler alınmamış
MEB 2. dönem 1. ortak sınav tarihleri ve soru dağılımlarını duyurdu
MEB 2. dönem 1. ortak sınav tarihleri ve soru dağılımlarını duyurdu
İş Kanunu'nda uzlaşmasız değişiklik ısrarı sürüyor
İş Kanunu'nda uzlaşmasız değişiklik ısrarı sürüyor
İşçi alımı kurasında aynı isim iki kez çekildi... Üniversiteden açıklama
İşçi alımı kurasında aynı isim iki kez çekildi... Üniversiteden açıklama
Trafiğe ocakta 213 bin 493 aracın kaydı yapıldı
Trafiğe ocakta 213 bin 493 aracın kaydı yapıldı
Silah kaçakçılarına 'Mercek-12' operasyonu: 1131 gözaltı
Silah kaçakçılarına 'Mercek-12' operasyonu: 1131 gözaltı
Ankara'daki FETÖ soruşturmalarında 20 gözaltı kararı
Ankara'daki FETÖ soruşturmalarında 20 gözaltı kararı
Tarım sektörü tohumda millileşmenin neresinde?
Tarım sektörü tohumda millileşmenin neresinde?
Motorine indirim geliyor
Motorine indirim geliyor
Alper Gezeravcı: Hayallerimizi sınırlayan bir eşik aştık
Alper Gezeravcı: Hayallerimizi sınırlayan bir eşik aştık
81 ilde Çember-12 operasyonları: 3 bin 237 firari yakalandı
81 ilde Çember-12 operasyonları: 3 bin 237 firari yakalandı
Patron yüksek maaşlı eleman bulamıyor, çalışan iş arıyor!
Patron yüksek maaşlı eleman bulamıyor, çalışan iş arıyor!
Anayasa Mahkemesi Başkanlığı için seçim süreci bugün başlıyor
Anayasa Mahkemesi Başkanlığı için seçim süreci bugün başlıyor
Kahramanmaraş'ta 3,9 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 3,9 büyüklüğünde deprem
CHP'nin Hatay kararı belli oldu
CHP'nin Hatay kararı belli oldu
Ana sayfaHaberler Siyasi

CHP, DEM'in onayladığı adayı Esenyurt'tan aday gösterdi

Kent uzlaşı adı altında DEM ile yerel seçim işbirliği arayışında olan CHP, DEM partinin sıcak baktığı bir ismi Prof. Dr. Ahmet Özer'i İstanbul Esenyurt'tan aday gösterdi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Şubat 2024 19:09, Son Güncelleme : 20 Şubat 2024 19:09
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamada, Genel Başkan Özgür Özel'in, Esenyurt için Prof. Dr. Ahmet Özer, Güngören için ise Yüksel Yalçın'ı belediye başkan adayı olarak gösterdiği belirtildi.

Açıklamada, "İstanbul Güngören ve Esenyurt ilçe belediye başkan adaylarımız, sağlık sorunları nedeniyle adaylıktan çekilmiştir. Ali Gökmen ve Temel Akkoçlar'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.

Esenyurt'un bir diğer özelliği de Kürt nüfusunun İstanbul'un diğer ilçelerine oranla daha yoğun olması. Bu da seçim sonuçlarına da yansıyor. 2018 seçimlerinden HDP, AK Parti ve CHP'nin ardından yüzde 21.95 oy oranı ile ilçede üçüncü oldu. 2019 yılında Esenyurt'un CHP adayı tarafından kazanılmasında HDP'nin aday çıkarmayıp destek vermesinin de önemli etkisi olmuştu.

Bu kritik ilçedeki adayını açıklamak için uzun süre bekleyen CHP'nin burayı işbirliği görüşmeleri yaptığı DEM'e bırakacağı iddia ediliyordu.

DEM ile devam eden ve adına "Kent uzlaşısı" verilen işbirliği görüşmeleri kapsamında CHP, DEM'in de onay verdiği Prof. Dr. Ahmet Özer'i aday gösterdi.

DEM'in Esenyurt'ta CHP adayına direk İstanbul genelinde İmamoğlu'na dolaylı destek vermek için CHP listelerinden belediye meclisine 20 üye sokacağı ise siyaset kulislerinde dillendirilen iddialar arasında.

Peki DEM'in onay verdiği CHP Esenyurt adayı Ahmet Özer kimdir?

1960 Van doğumlu olan Özer, Hacettepe Üniversitesi, Van Eğitim Enstitüsü ve Çukurova Üniversitesinde olmak üzere üç üniversitede (sosyoloji/felsefe, işletme, eğitim bilimleri alanında) bir lisans iki ön lisans bitirdi.

2015'TE HDP'DEN ADAY OLDU

Özer, 1991'de Diyarbakır'da bulunan GAP Belediyeler Birliği'nin kuruluşuna öncülük etti. 2009 yılında ABD'de yaptığı araştırma sonucu yazdığı "11 Eylül, ABD Türkiye ve Küreselleşme" taktim tezi ile SDÜ'de profesör oldu.

2004 yılında SHP'den Van Büyükşehir Belediyesi aday adayı, aynı seçimde Mersin Toroslar'da Belediye Başkan adayı oldu. Seçimi az bir oy farkı ile kaybetti.

2015 yılında HDP'den Van'da milletvekili adayı oldu.

2022-2023 Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi olarak Göç ve Kent Araştırmaları Merkezinde danışman öğretim üyesi olarak çalıştı. 2022-2023 yıllarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı olarak görev yaptı. Göç, kentleşme ve yerel yönetimler konusunda çok sayıda proje ve çalışma yönetti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber