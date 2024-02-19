Arkadaşının kocası tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan bir çocuk annesi Yiğit, hayatını kaybetti.

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