Süper Lig'de zirve yarışı sürüyor
Trendyol Süper Lig'de 26. hafta yapılan iki maçla tamamlandı. Haftaya lider giren Galatasaray ve takipçisi Fenerbahçe, puan kaybı yaşamadı.
Haftanın kapanış maçlarında Beşiktaş, konuk ettiği TÜMOSAN Konyaspor'u 2-0 ile geçerken, Mondihome Kayserispor deplasmanda RAMS Başakşehir'i 3-2 yendi.
Zirve yarışında ise 26. haftada şampiyonluk yarışındaki ekipler puan kaybına izin vermedi.
Haftaya lider giren Galatasaray, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 3-0 ile geçerken, takipçisi Fenerbahçe, Çaykur Rizespor deplasmanından 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.
- Sonuçlar
Kasımpaşa-VavaCars Fatih Karagümrük: 1-1
Bitexen Antalyaspor-İstanbulspor: 2-2
Atakaş Hatayspor-EMS Yapı Sivasspor: 1-1
Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: 1-3
Corendon Alanyaspor-Yukatel Adana Demirspor: 3-3
Siltaş Yapı Pendikspor-Trabzonspor: 0-2
Gaziantep FK-Yılport Samsunspor: 1-1
MKE Ankaragücü-Galatasaray: 0-3
RAMS Başakşehir-Mondihome Kayserispor: 2-3
Beşiktaş-Tümosan Konyaspor: 2-0
- Puan durumu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.GALATASARAY
|26
|22
|3
|1
|55
|14
|41
|69
|2.FENERBAHÇE
|26
|21
|4
|1
|68
|21
|47
|67
|3.TRABZONSPOR
|26
|13
|4
|9
|42
|33
|9
|43
|4.BEŞİKTAŞ
|26
|13
|4
|9
|37
|31
|6
|43
|5.KASIMPAŞA
|26
|11
|6
|9
|47
|48
|-1
|39
|6.ÇAYKUR RİZESPOR
|26
|10
|6
|10
|28
|37
|-9
|36
|7.BITEXEN ANTALYASPOR
|26
|8
|11
|7
|31
|29
|2
|35
|8.EMS YAPI SİVASSPOR
|26
|8
|10
|8
|30
|36
|-6
|34
|9.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ
|26
|9
|6
|11
|33
|33
|0
|33
|10.YUKATEL ADANA DEMİRSPOR
|26
|7
|11
|8
|39
|35
|4
|32
|11.MONDİHOME KAYSERİSPOR
|26
|9
|8
|9
|32
|36
|-4
|32
|12.YILPORT SAMSUNSPOR
|26
|8
|6
|12
|30
|36
|-6
|30
|13.MKE ANKARAGÜCÜ
|26
|6
|11
|9
|30
|32
|-2
|29
|14.ATAKAŞ HATAYSPOR
|26
|6
|11
|9
|32
|35
|-3
|29
|15.CORENDON ALANYASPOR
|26
|6
|11
|9
|31
|39
|-8
|29
|16.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
|26
|7
|7
|12
|31
|30
|1
|28
|17.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ
|26
|7
|7
|12
|31
|38
|-7
|28
|18.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL
|26
|6
|8
|12
|31
|51
|-20
|26
|19.TÜMOSAN KONYASPOR
|26
|5
|10
|11
|24
|39
|-15
|25
|20.İSTANBULSPOR
|26
|3
|6
|17
|20
|49
|-29
|12
- 27. hafta programı
23 Şubat Cuma:
20.00 Yılport Samsunspor-Çaykur Rizespor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
24 Şubat Cumartesi:
13.30 Mondihome Kayserispor-MKE Ankaragücü (RHG EnerTürk Enerji)
16.00 Gaziantep FK-RAMS Başakşehir (Kalyon)
19.00 TÜMOSAN Konyaspor-Atakaş Hatayspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
19.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker)
25 Şubat Pazar:
13.30 EMS Yapı Sivasspor-Siltaş Yapı Pendikspor (BG Grup 4 Eylül)
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Corendon Alanyaspor (Atatürk Olimpiyat)
16.00 Trabzonspor-Yukatel Adana Demirspor (Papara Park)
19.00 İstanbulspor-Beşiktaş (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
26 Şubat Pazartesi:
20.00 Galatasaray-Bitexen Antalyaspor (RAMS Park)