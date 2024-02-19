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İYİ Parti'den CHP'nin adayları yapay zeka ile belirledik açıklamasına yanıt

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, CHP'nin yerel seçimlere yönelik aday belirlemede yapay zeka kullanmasına ilişkin, "Keşke bu anlayışı, anketti, yapay zekaydı, 14 Mayıs'tan önce İYİ Parti bu kaygılarını ortaya koyduğunda, Akşener bu önerisini getirdiğinde de yapmış olsalardı." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Şubat 2024 22:50, Son Güncelleme : 19 Şubat 2024 23:02
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İYİ Parti'den CHP'nin adayları yapay zeka ile belirledik açıklamasına yanıt

Zorlu, İYİ Parti Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında toprak kaymasında "ihmal" bulunduğunu, toprağa, havaya ve suya karışan siyanürün bölge halkının sağlığını tehlikeye düşürdüğünü savundu.

Toprak altında halen 9 işçinin bulunduğunu anımsatan Zorlu, "İliç'teki felaketin sorumlularının hukuk önünde hesap vermesi ve cezalandırılması için hukukçularımızla sürecin birebir takipçisi olduğumuzu ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

Zorlu, en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkarılmasını ve öğretmenler için 100 bin kadroluk atama yapılmasını beklediklerini söyledi.

EYT düzenlemesinin ardından, bazı kişilerin emekli olamadığını, bunun adaletsizlik meydana getirdiğini savunan Zorlu, "Biz böyle bir düzenlemeyi Meclis çatısı altında konuşmaya hazırız. Bir an önce Türkiye Büyük Millet Meclisinde bu konuda adımlar atılırsa biz de bu konudaki çabalarımızı ortaya koyacağız." ifadesini kullandı.

- "Ülkemizdeki Afganlar ivedilikle ülkelerine iade edilmelidir"

Zorlu, TÜİK'in yayımladığı 2023 nüfus verilerine göre, Türkiye'nin nüfusunun sadece 92 bin 824 kişi arttığını, artış oranının binde 1,1 olarak kayıtlara geçtiğini belirtti.

Bu verilere göre Türkiye'de 3 kaygı verici ihtimalin bulunduğuna işaret eden Zorlu, bunlardan ilkinin doğurganlık hızındaki azalma olduğunu söyledi. "Nüfus verileriyle ilgili ikinci kaygımız; depremde vefat eden sayısının resmi açıklamadan fazla olması ihtimali." diyen Zorlu, "dış göç" konusunun da nüfus dinamikleriyle bir diğer kaygıyı oluşturduğunu kaydetti.

TÜİK'in dış göçe ilişkin 2023 verilerini henüz açıklamadığına işaret eden Zorlu, Türkiye'nin 10 milyondan fazla sığınmacıya ev sahipliği yaptığını dile getirdi.

"Kaçak Afganlara, iltica sistemine alınarak geçici koruma verilmesi için bir hazırlık yapıldığı duyumunu aldık." iddiasında bulunan Zorlu, Türkiye'nin gerek ulusal mevzuatı gerekse taraf olduğu milletlerarası antlaşmalar kapsamında Afganları Türkiye'ye alma yükümlülüğü bulunmadığını, Suriyeliler konusunda yapılan yanlışların, Afganlar açısından da yapılmaması gerektiğini söyledi.

Zorlu, Türkiye'deki Afganların ivedilikle ülkelerine iade edilmesini istedi.

- "Belki çok başka bir ülkeye uyanmış olacaktık"

Kürşad Zorlu, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

CHP'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayının henüz belirlenmediğinin ve CHP'de aday belirlemede yapay zeka kullanıldığına yönelik açıklamaların hatırlatılması üzerine Zorlu, başka bir partinin hangi adayı göstereceğiyle ilgilenmediklerini, kendilerinin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının Nusret Cömert olduğunu söyledi.

Zorlu, yapay zekayla aday belirleme konusunda, "Böyle teknik detayların, teknolojilerin siyasete uyarlanması faydalı bir şey. Keşke bu anlayışı anketti, yapay zekaydı bu uygulamaları 14 Mayıs'tan önce İYİ Parti bu kaygılarını, bu hassasiyetini, bu çekincesini ortaya koyduğunda, Sayın Meral Akşener bu iddiasını, bu teklifini, bu önerisini getirdiğinde de yapmış olsalardı. Bugün belki çok başka bir ülkeye uyanmış olacaktık." diye konuştu.

Kürşad Zorlu, "İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Ayşen Kurt'un eşi Yahya Kurt'un eski Manavgat İlçe Başkanı Hüseyin Ergen'e suikast düzenlettiği, başarısız olduğu, bunun üzerine Ayşen Kurt'un Fransa'ya kaçtığı, Yahya Kurt ile azmettirici ve tetikçinin cezaevinde olduğu" iddialarına ilişkin soru üzerine konunun adalete intikal ettiğini söyledi.

Süreci takip ettiklerini bildiren Zorlu, "Bunun şahsi bir mesele olduğu kanaatindeyiz. Önümüzdeki günlerde yargının ilerleyişine, ortaya çıkacak somut delillere göre yeniden bir açıklama yapmayı planlarız." dedi.

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