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20 Şubat 2024'ten önemli gündem başlıkları

20 Şubat 2024'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Şubat 2024 00:00, Son Güncelleme : 20 Şubat 2024 00:03
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20 Şubat 2024'ten önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bosna-Hersek Temsilciler Meclisi Başkanı Marinko Cavara ile görüşecek.

(İstanbul/12.00)

2 - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TÜRKSOY Genel Sekreterliği Konferans Salonunda, "Doğumunun 100. Yılında Sanatçı Kimliği ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı Anma Toplantısı" ve fotoğraf sergisi açılışına katılacak.

(Ankara/14.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Emirdağ ve Bolvadin'de seçim koordinasyon merkezi açılışlarına katılacak.

(Afyonkarahisar/13.30/17.15)

2 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, iş insanları ve sivil toplum örgütü temsilcileriyle bir araya gelecek, tekstil fabrikasına ziyarette bulunacak.

(Malatya/11.30/13.00)

3- TBMM'den

- TBMM Genel Kurulunda, sağlık alanında düzenlemeler içeren kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek.

- CHP, MHP ve DEM Parti grup toplantıları düzenlenecek.

- TBMM Adalet Komisyonunda, 8. Yargı Paketi görüşülecek.

(TBMM/15.00/13.30/10.45/12.45/15.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Slovakya İş Forumu'na ve JETCO İmza Töreni'ne katılacak, Slovakya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı ile görüşerek, çalışma yemeğinde bir araya gelecek, Dünya Türk İş Konseyi Slovakya Buluşması'na ve Konseyin Avrupa Temsilciler Kurulu Toplantısı'na iştirak edecek.

(Bratislava)

2 -Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), aralık ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonunu açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3 - Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistikleri ile yurt dışı üretici fiyat endeksi verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4 - Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 tahvil ihalesi ile 2 kira sertifikası satışı gerçekleştirecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire)

GÜNCEL

1- İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen toprak kaymasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Erzincan)

2- "Batuhan A" adlı kargo gemisinin Marmara Denizi'nde Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında batması sonucu kaybolan mürettebattan 5 kişiyi arama çalışmaları izleniyor.

(Bursa)

3 - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenecek "Gazze'de Soykırım: Yeni Kanıtlar" paneline katılacak.

(Ankara/10.00)

SPOR

1- Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçlarında, VakıfBank, İtalya'nın Antonio Carraro Imoco Volley takımını ağırlayacak, Fenerbahçe Opet ise Almanya'nın Allianz MTV ekibine konuk olacak.

(İstanbul/19.30/Stuttgart/21.00)

2- Avrupa Halter Şampiyonası, Bulgaristan'da sona erecek. Milli sporculardan kadınlar 87 kiloda Tuana Süren ve Fatmagül Çevik podyuma çıkacak.

(Sofya)

3- 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası (EuroBasket) Elemelerinde mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın medya günü etkinliği, Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak.

(İstanbul/10.00)

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