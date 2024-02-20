Motorine indirim geliyor

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

MOTORİNE İNDİRİM BEKLENİYOR

Motorin grubunda gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1,21 TL'lik indirim bekleniyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da benzinin litresi ortalama 41,22 motorinin ise litre fiyatı 44,3 liradan satılıyor.