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İşçi alımı kurasında aynı isim iki kez çekildi... Üniversiteden açıklama

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nin işçi alımı için yapılan kurada aynı isim iki kere çekildi. Kurayı çekenin olayı geçiştirme çabası tepki topladı. Üniversite'den konuyla ilgili açıklama geldi.

Haber Giriş : 20 Şubat 2024 11:05, Son Güncelleme : 20 Şubat 2024 11:11
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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde çeşitli branşlarda sürekli istihdam edilmek üzere işçi alımı için kura çekimi yapıldı. Kurada aynı ismin iki kez çekilmesi gündem oldu.

KURADAN AYNI İSİM İKİ KERE ÇIKTI

Üniversiteye yapılacak işçi alımı kura çekimi ile belirlenirken, kura çekimi üniversitenin resmi YouTube kanalından canlı yayınlandı.

Kurayı çeken kişi, kurada işçi adaylarından birinin adını iki kez çekti.

Aynı isim üst üste çekilince görevlinin, durumu kurtarmaya çalışarak "Okudum mu ben?" dediği ve kura çekimine devam ettiği görüldü.

Kuranın iptal edilip edilmediği henüz öğrenilemezken, üniversite yönetimi ise konuyla ilgili açıklama yapmadı.

İsmi iki kez çekilen adayın, buna rağmen asil ve yedek listeye giremediği için elendiği öğrenildi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Personel Daire Başkanlığından Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur

Bilindiği gibi üniversitemizde sürekli işçi istihdam edilmek üzere 4857 sayılı İş Kanuna göre Türkiye İş Kurumu üzerinden başvurular alınmış ve gerekli koşulları sağlayanlar üniversitemizin web sitesinde duyurulmuş, koşulları sağlamayanlara ve hiç belge teslim etmeyenlere ise belli bir itiraz süresi verilmiş olup, bu süre zarfında itirazlar değerlendirilmiş ve bunların arasından da koşulları sağlayanların tümü kura çekimi yapılmak üzere notere bildirilmiş ve 19.02.2024 tarihinde saat 14:00 da ilgili noter tarafından kura çekim işlemi seyirciler huzurunda canlı yayınla gerçekleştirilmiştir. Başvurusu kabul edilen bir aday başvurusu kabul edilmesine rağmen, koşulları sağlamayanlara ve hiç belge teslim etmeyenlere verilen ek sürede tekrar başvuru yapmış ve neticesinde bu adayın ismi notere giden listede iki kez yer almıştır.

Bahse konu aday canlı yayınlanan görüntülerden de izlenebileceği üzere noter kurası sonucunda mülakata hak kazanan asıl listede ve yedek sıralamada yer almamıştır. Noter kurasında asıl ve yedek isimler çekildikten sonra şeffaflık olması açısından asıl ve yedek listede yer almayan isimler de noter tarafından okunmaktadır. Başvurusu kabul edilmesine rağmen itiraz sürecinde tekrar başvuru yapan bu adayın ismi, noter tarafından hem asıl hem de yedek sıralamasına girmeyenlerin isimleri arasında okunmuştur. Bu adayın ismi asıl ve yedek listelerde geçmemektedir. İlgili noter tarafından; bahse konu adayın ismi asıl ve yedek sıralamasında yer almadığından ve diğer kurası çekilen işçi kategorilerinde böyle bir duruma rastlanmadığından dolayı noter kura sürecinin iptaline gidilmesinin hukuki olarak mümkün olmadığı beyan edilmiştir.

KAMUOYUNA SAYGIYLA DUYURULUR.

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