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Gözaltına alınan Avukat Feyza Altun serbest bırakıldı

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan soruşturma başlatılan Avukat Feyza Altun tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilmişti. Altun, hakimlikte işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 20 Şubat 2024 10:10, Son Güncelleme : 20 Şubat 2024 10:50
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Avukat Feyza Altun, dün sosyal medya hesabından şeriat ile ilgili mesajı yazdı. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı paylaşımların ardından "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan soruşturma başlattı.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

Soruşturma kapsamında Feyza Altun'un, Beykoz'taki evinde arama yapıldı. Aramanın tamamlanmasının ardından Altun gözaltına alınarak sağlık kontrolüne götürüldü.

Altun sağlık kontrolünde, "Türkiye laik bir ülkedir. Türkiye'de şeriat yok. Türkiye şeriatle yönetilmedi. Hiçbir zamanda şeriatle yönetilmeyecek." dedi.

Sağlık kontrolünden geçirilen Altun, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

TUTUKLAMA TALEBİYLE HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Altun, sabah saatlerinde Beykoz Adliyesi'ne getirildi.

Tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Altun, hakimlikte işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

FEYZA ALTUN KİMDİR?

Feyza Altun 1987 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Üniversite hayatını Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamlayan Altun, yüksek lisans eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi "İnsan Hakları Hukuku" konusunda yaptı.

Altun kendisini avukat, feminist, aktivist, filantrop ve yazar olarak tanımlamaktadır. 2015 yılında 7 aylık bebeğiyle duruşmaya giren Feyza Altun uzun süre adından söz ettirmişti.

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