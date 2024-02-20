Silah kaçakçılarına 'Mercek-12' operasyonu: 1131 gözaltı
Ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik 73 ilde düzenlenen Mercek-12 Operasyonlarında 1131 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Şubat 2024 10:22, Son Güncelleme : 20 Şubat 2024 10:34
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ruhsatsız silah taşıyanlar ile silah kaçakçılarına yönelik 73 ilde "Mercek-12" operasyonu düzenlendiğini belirtti.
Operasyonlarda, 710 ruhsatsız tabanca, 60 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 23 uzun namlulu tüfek ile 181 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere 974 silahın ele geçirildiğini vurgulayan Yerlikaya, 1131 şüphelinin gözaltına alındığını aktardı.